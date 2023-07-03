Умер 19-летний внук Роберта Де Ниро

Леандро Де Ниро | Источник: Газета.Ru

Внук актера Роберта Де Ниро Леандро Де Ниро Родригез скончался в возрасте 19 лет. Об этом сообщила дочь Де Ниро Дрена в соцсетях.

«Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь продолжать и распространять любовь и свет. Тебя так глубоко любили и ценили, и я желаю, чтобы только любовь могла спасти тебя. Мне так жаль, мой малыш», — написала дочь актера в соцсетях. Она не раскрыла подробности смерти сына.

Дрена — приемная дочь Де Ниро. Ее мать — первая жена артиста, актриса Дайан Эббот. Де Ниро удочерил Дрену после женитьбы на Эббот и дал ей свою фамилию. Биологического отца 55-летняя наследница Де Ниро никогда не видела.