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3 июля 2023, новость

Мадс Миккельсен рассказал, какие роли никогда бы не сыграл в кино

Актер подчеркнул, что любит играть неудачников
Мадс Миккельсен | Источник: Legion-Media.ru

Актер Мадс Миккельсен признался, что никогда не сыграет некоторые роли в кино. Его слова цитирует GQ.

Актер заверил, что не против играть злодеев, но категорически не согласен представлять милых персонажей. «Быть милашкой — я действительно не нахожу это интересным. Мне не нравятся волосы, падающие на глаза. Это не я. А вот с неудачниками весело. Потому что мы их знаем».

Режиссер «Индианы Джонса 5» Джеймс Мэнголд высоко оценил актерское мастерство Миккельсена, сказав, что актер «воплощает любого персонажа, которого он играет, со стопроцентной преданностью делу». В проекте «Индиана Джонс и Колесо судьбы» актер сыграл нацистского ученого Юргена Воллера.

«Это требует определенного вида артистической храбрости, бесстрашия, которым обладает Мадс. Честно говоря, я думаю, что ему предлагают роли злодеев в фильмах просто потому, что он так бесстрашно берется за них и очеловечивает», — отметил Мэнголд.

Среди самых известных ролей Мадса Миккельсена — Ганнибал Лектор в сериале «Ганнибал», Геллерт Грин-де-Вальд в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» и Кецилий в «Докторе Стрэндже».

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