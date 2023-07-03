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3 июля 2023, новость

Банщикова рассказала, как стала «двойником» Варум на концерте

Зрители не заметили подмены даже во время раздачи автографов
Анна Банщикова

Анна Банщикова в беседе со Светланой Бондарчук для онлайн-шоу «Света вокруг света» вспомнила, как ей пришлось выходить на сцену вместо Анжелики Варум. Тогда певица должна была выступать дуэтом с Дмитрием Маликовым, но из-за болезни не смогла приехать на концерт.

Маликов переживал, что их номер может сорваться. «Я сижу в гримерке с ними со всеми, а Дима приходит: “Что мне делать? Как я буду петь дуэтом, когда Маши нет? Что мы будем делать?”» — рассказала 48-летняя Банщикова.

Кто-то в шутку предложил, чтобы звезда сериала «Ищейка» выступила вместо Варум. Актриса решилась на эту авантюру и вышла на сцену вместе с Маликовым. Она призналась, что перевоплотиться в артистку было не так сложно.

«А спародировать Машу как бы легко, я же актриса все-таки. И мы под плюс срепетировали танец с Димой. “Листья желтые над городом кружатся” мы пели. Меня так немножко подгримировали. Был огромный стадион. Я давала автографы потом людям, и ни один человек не узнал. Люди ломились потом в автобус, когда мы уезжали, и кричали: “Анжела, мы тебя любим!”» — вспомнила Анна Банщикова.

Напомним, что актриса также сыграла двойника Анжелики Варум в сериале «Каменская».

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