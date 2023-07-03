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3 июля 2023, новость

Назван знаковый фильм поколений X, Y, Z

В ходе исследования представители разных поколений выбирали фильм, сериал и героя, которых они считают знаковыми и культовыми
Сергей Бодров-мл. в фильме «Брат»

Результаты совместного исследования медиахолдинга «Цифровое Телевидение» и Института современных медиа (MOMRI) показали, что дилогия фильмов режиссера Алексея Балабанова под названием «Брат» признана культовыми фильмами для россиян поколений X, Y и Z, пишет ТАСС. Также сообщается, что в список культовых сериалов вошла «Игра престолов».

Результаты исследования были представлены в рамках Российской креативной недели, проходящей в Москве. Участников исследования просили назвать топ-3 фильма, сериала и героя, которых они считают знаковыми и культовыми для своего поколения. Самые часто упоминаемые ответы были учтены, и на основе них составлен рейтинг узнаваемости фильмов у каждого поколения, что позволило выявить совпадения и различия.

Согласно результатам опроса, фильмы «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова возглавили рейтинги культовых фильмов для поколений X (родившиеся с 1963 по 1982 год) и Y (родившиеся с 1983 по 1997 год) соответственно. Для поколения Z (родившиеся с 1998 по 2009 год) на первом месте оказалась серия фильмов о Гарри Поттере, основанных на произведениях Джоан Роулинг. Однако, дилогия «Брат» также была упомянута в рейтинге значимых фильмов для молодежи. В рейтинге поколения Z оба фильма о Даниле Багрове делят 10-е место с фильмом «Пираты карибского моря».

Помимо дилогии Балабанова, в рейтинг поколения X также вошли фильмы «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Бриллиантовая рука», «Любовь и голуби», «Офицеры», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Семнадцать мгновений весны» и «Терминатор». 

Представители поколения Y выбрали фильмы «Терминатор», «Титаник», «Аватар», «Властелин колец», «Гарри Поттер», «Форсаж», «Бриллиантовая рука», «Матрица», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». В рейтинг культовых фильмов по версии молодого поколения также вошли фильмы «Форсаж», «Мстители», «Бойцовский клуб», «Титаник», «1+1», «Зеленая миля», «Аватар» и «Властелин колец».

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Бойцовский клуб
1 р.
Игра престолов
1 р.
1+1
Аватар
Иван Васильевич меняет профессию
Титаник
Операция «Ы» и другие приключения Шурика
Джоан Роулинг
Joanne Murray Rowling
Алексей Балабанов
Любовь и голуби
Офицеры
Служебный роман
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