Назван знаковый фильм поколений X, Y, Z

Результаты совместного исследования медиахолдинга «Цифровое Телевидение» и Института современных медиа (MOMRI) показали, что дилогия фильмов режиссера Алексея Балабанова под названием «Брат» признана культовыми фильмами для россиян поколений X, Y и Z, пишет ТАСС. Также сообщается, что в список культовых сериалов вошла «Игра престолов».
Результаты исследования были представлены в рамках Российской креативной недели, проходящей в Москве. Участников исследования просили назвать топ-3 фильма, сериала и героя, которых они считают знаковыми и культовыми для своего поколения. Самые часто упоминаемые ответы были учтены, и на основе них составлен рейтинг узнаваемости фильмов у каждого поколения, что позволило выявить совпадения и различия.
Согласно результатам опроса, фильмы «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова возглавили рейтинги культовых фильмов для поколений X (родившиеся с 1963 по 1982 год) и Y (родившиеся с 1983 по 1997 год) соответственно. Для поколения Z (родившиеся с 1998 по 2009 год) на первом месте оказалась серия фильмов о Гарри Поттере, основанных на произведениях Джоан Роулинг. Однако, дилогия «Брат» также была упомянута в рейтинге значимых фильмов для молодежи. В рейтинге поколения Z оба фильма о Даниле Багрове делят 10-е место с фильмом «Пираты карибского моря».
Помимо дилогии Балабанова, в рейтинг поколения X также вошли фильмы «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Бриллиантовая рука», «Любовь и голуби», «Офицеры», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Семнадцать мгновений весны» и «Терминатор».
Представители поколения Y выбрали фильмы «Терминатор», «Титаник», «Аватар», «Властелин колец», «Гарри Поттер», «Форсаж», «Бриллиантовая рука», «Матрица», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». В рейтинг культовых фильмов по версии молодого поколения также вошли фильмы «Форсаж», «Мстители», «Бойцовский клуб», «Титаник», «1+1», «Зеленая миля», «Аватар» и «Властелин колец».