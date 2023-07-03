Назван знаковый фильм поколений X, Y, Z

Сергей Бодров-мл. в фильме «Брат»

Результаты совместного исследования медиахолдинга «Цифровое Телевидение» и Института современных медиа (MOMRI) показали, что дилогия фильмов режиссера Алексея Балабанова под названием «Брат» признана культовыми фильмами для россиян поколений X, Y и Z, пишет ТАСС. Также сообщается, что в список культовых сериалов вошла «Игра престолов».

Результаты исследования были представлены в рамках Российской креативной недели, проходящей в Москве. Участников исследования просили назвать топ-3 фильма, сериала и героя, которых они считают знаковыми и культовыми для своего поколения. Самые часто упоминаемые ответы были учтены, и на основе них составлен рейтинг узнаваемости фильмов у каждого поколения, что позволило выявить совпадения и различия.