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4 июля 2023, фоторепортажСъемки

Стартовали съемки сериала про россиянок в Турции: первые фото

Одну из главных ролей в проекте LUV исполняет возлюбленная Гарика Харламова Екатерина Ковальчук
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15
фотографий
15
фотографий
Фото: предоставлены пресс-службой

30-летняя Екатерина Ковальчук прилетела в Стамбул на съемки нового сериала о любви под названием LUV, производством которого занимаются телеканал ТНТ и компания Good Story Media. Сюжет развернется в Стамбуле, а повествование будет вестись на трех языках — русском, турецком и английском. Сериал продолжает турецкую тему, начатую адаптацией хитового проекта «Постучись в мою дверь», которую в настоящее время снимают в Москве.

По сюжету, три подруги Лиза, Ульяна и Вика (из первых букв их имен и сложилось название проекта), приехали в столицу Турции в поисках любви. Лиза в соцсетях познакомилась с турецким мужчиной, а подруги поехали, чтобы поддержать ее. Впрочем, позже девушки узнают, что принц из интернета явно не тот, за кого себя выдавал.

В сериале также появятся Таша Цветкова («ЮЗЗЗ»), Анна Богомолова («Последний министр»), Тимур Базинский («Окаянные дни»), Мелек Аббасзаде, Рами Нарин, Баран Андыч, Мирза Мрзич и другие.

Режиссером проекта выступает Владимир Болгов («Киберпапа»). По признанию постановщика, он намерен снять историю в жанре «наивных» ромкомов нулевых. Он, кроме того, подчеркнул, что повествование на трех языках станет для него первым подобным опытом и «большим вызовом».

«Но даже если я полностью провалюсь в своем миксе лингвистических связей, меня поддержит мною очень любимый ансамбль замечательных актрис, от которых я натурально фанатею. Мы постарались собрать каст очень разных, талантливых и комедийных актрис», — шутит режиссер.

Премьера сериала LUV ожидается в 2023 году.

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