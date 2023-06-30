Наверх
30 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Асмус рассказала о необычном подарке для возлюбленного

Актриса организовала для Романа Евдокимова целый театрализованный квест с участием 150-200 человек
Роман Евдокимов и Кристина Асмус

Кристина Асмус стала гостьей шоу VK «Контакты» и в беседе с ведущим Антоном Шастуном вспомнила, какой необычный подарок сделала своему возлюбленному, актеру Роману Евдокимову, в прошлом году на его день рождения.

35-летняя звезда «Интернов» организовала для него целый театрализованный квест, который был связан с основными моментами жизни мужчины.

Утром Асмус попросила Евдокимова выйти на улицу, где его ожидал первый сюрприз. «Я сказала: я внизу, жду, маленький сюрприз. Он спускается, и понеслась. Мелками детскими была написана дата и время рождения, по стрелочкам шел, доходит до дома 28 — ему год назад исполнялось 28, не то что мне в прошлом году — 81», — призналась актриса.

Потом исполнитель роли в «Перевале Дятлова» должен был сесть на мотоцикл и добраться на нем до своей школы. Там для него устроили перформанс — повторили школьный выпускной актера. Позже возлюбленный Асмус оказался на съемочной площадке, где ему предложили сыграть Сирано де Бержерака, так как, по признанию Асмус, это всегда было ролью его мечты. 

Во время загрузки произошла ошибка.

Завершилась серия сюрпризов трогательным моментом: мальчик, похожий на 29-летнего актера в детстве, взял его за руку и сказал, что сейчас он встретится с человеком, который его очень сильно любит. «Он заходит в комнату, а там стул и зеркало. Он вышел, рыдал потом несколько часов», — вспомнила Асмус.

Актриса призналась, что готовилась к этому событию, в котором участвовало 150−200 человек, несколько месяцев. За это время она успела познакомиться с родственниками, учителями и одноклассниками своего бойфренда. Асмус отметила, что такой подарок обошелся ей в хорошую сумму.

Напомним, что Кристина Асмус и Роман Евдокимов встречаются уже несколько лет, но только недавно стали выходить вместе в свет. В 2020 году звезда фильма «Хочу замуж» рассталась с Гариком Харламовым, в браке с которым у нее родилась дочь Анастасия.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
1 р.
Хочу замуж
Кристина Асмус
Кристина Асмус призналась в недостатке родительской любви
Роман Евдокимов
На премьере сериала Асмус поддержал возлюбленный
Возлюбленный Асмус признался ей в любви со сцены
Стартовали съемки сериала с возлюбленным Асмус в главной роли
Асмус рассказала о съемках сцены, не вошедшей в сериал «Сансара»
«Афрокудри и безумный макияж»: Асмус рассказала о непривычном образе для роли
Асмус, Галич, Муцениеце посетили премьеру новой комедии
Асмус, Судзиловская, Бероев, Иванова: звезды кино на открытии ММКФ 2023
Кристина Асмус раскритиковала кокетничающих с продюсерами актрис
Кристина Асмус и Павел Деревянко представили совместный проект
Собчак, Асмус, Ходченкова: все звезды на премьере сериала Бондарчука
«Роковуха»: Кристина Асмус рассказала о новой необычной роли
Асмус, Янковский, Бортич посетили премьеру сериала о советском серийном убийце
Дарья Мороз оценила нашумевшую сцену с Асмус и Янковским
Прилучный с детьми, Асмус на премьере нового фильма про Мажора
Асмус представила театральное шоу со своим участием
Раскрыты гонорары Нагиева и Прилучного за съемочный день
Асмус и Деревянко снимаются в новом сериале
Асмус играет учительницу в новом сериале: первые кадры
Асмус вышла на связь после заведения на нее административного дела
Стала известна причина возбуждения дела против Кристины Асмус
Асмус и Добронравов вместе снимаются в сериале: первые фото
Кристина Асмус получила травму во время спектакля
Асмус с Козловским представили совместный сериал в Москве
Королёва с Тарзаном, Макеева с семьей на показе «Булок» с Асмус
Асмус высказалась об эмиграции из России
Асмус объяснила, почему ее вырезали из фильма Чадова
Асмус рассказала, почему отказывается ехать в «Форт Боярд»
Сериал с Асмус и Козловским получил награду японского фестиваля
Асмус и Козловский вместе снялись в сериале: первые кадры
Асмус с дочкой, Бледанс с сыном, Климова на премьере комедии
Асмус, Бледанс, Клава Кока и другие звезды на премьере фильма
Асмус рассказала, как снималась с «адскими болями»
Асмус и Бикович появились на премьере романтической комедии
Асмус заявила, что снялась бы в «Тексте», даже зная о травле
Асмус и другие звезды поздравили Александра Петрова с 33-летием
«Самый внимательный»: Асмус рассказала о съемках с Козловским
Асмус и Бикович женятся в трейлере новой комедии
Асмус рассказала о проблемах со здоровьем и отказах от съемок
Моргенштерн с женой, Асмус с сестрой: звезды на премьере шоу
«Сердце выскакивает»: Боярская и другие поддерживают Пересильд
Асмус сообщила о критических проблемах со здоровьем из-за работы
На спектакль с Асмус потратят более 7 млн рублей
Фото Асмус со съемок взволновало поклонников
Полиция приехала на съемки «Булок» с Асмус
Асмус приехала на Шри-Ланку на съемки и рассказала о сложностях
Асмус показала себя в 16 лет на съемках в массовке
Асмус рассказала о новой прическе для роли
Асмус раскрыла правду об отношениях с коллегой по фильму
Асмус и Бикович вместе снимаются в романтической комедии
Новые трейлеры
Дюна 2
Трейлер №2 (англ.)
Заложники
Дублированный трейлер
Птичий короб: Барселона
Трейлер (англ.)
Замкнутый круг
Трейлер (англ.)
Миллиарды
Трейлер (7 сезон, англ.)
Макс и Гусь
Трейлер
Пять ночей у Фредди
Трейлер (англ.)
Ира
Тизер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь