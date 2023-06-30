Асмус рассказала о необычном подарке для возлюбленного

Роман Евдокимов и Кристина Асмус

Кристина Асмус стала гостьей шоу VK «Контакты» и в беседе с ведущим Антоном Шастуном вспомнила, какой необычный подарок сделала своему возлюбленному, актеру Роману Евдокимову, в прошлом году на его день рождения.

35-летняя звезда «Интернов» организовала для него целый театрализованный квест, который был связан с основными моментами жизни мужчины.

Утром Асмус попросила Евдокимова выйти на улицу, где его ожидал первый сюрприз. «Я сказала: я внизу, жду, маленький сюрприз. Он спускается, и понеслась. Мелками детскими была написана дата и время рождения, по стрелочкам шел, доходит до дома 28 — ему год назад исполнялось 28, не то что мне в прошлом году — 81», — призналась актриса.

Потом исполнитель роли в «Перевале Дятлова» должен был сесть на мотоцикл и добраться на нем до своей школы. Там для него устроили перформанс — повторили школьный выпускной актера. Позже возлюбленный Асмус оказался на съемочной площадке, где ему предложили сыграть Сирано де Бержерака, так как, по признанию Асмус, это всегда было ролью его мечты.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-213802301&id=456239417&hash=eb063e0a90be853d&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Завершилась серия сюрпризов трогательным моментом: мальчик, похожий на 29-летнего актера в детстве, взял его за руку и сказал, что сейчас он встретится с человеком, который его очень сильно любит. «Он заходит в комнату, а там стул и зеркало. Он вышел, рыдал потом несколько часов», — вспомнила Асмус.

Актриса призналась, что готовилась к этому событию, в котором участвовало 150−200 человек, несколько месяцев. За это время она успела познакомиться с родственниками, учителями и одноклассниками своего бойфренда. Асмус отметила, что такой подарок обошелся ей в хорошую сумму.