Асмус рассказала о необычном подарке для возлюбленного

Кристина Асмус стала гостьей шоу VK «Контакты» и в беседе с ведущим Антоном Шастуном вспомнила, какой необычный подарок сделала своему возлюбленному, актеру Роману Евдокимову, в прошлом году на его день рождения.
35-летняя звезда «Интернов» организовала для него целый театрализованный квест, который был связан с основными моментами жизни мужчины.
Утром Асмус попросила Евдокимова выйти на улицу, где его ожидал первый сюрприз. «Я сказала: я внизу, жду, маленький сюрприз. Он спускается, и понеслась. Мелками детскими была написана дата и время рождения, по стрелочкам шел, доходит до дома 28 — ему год назад исполнялось 28, не то что мне в прошлом году — 81», — призналась актриса.
Потом исполнитель роли в «Перевале Дятлова» должен был сесть на мотоцикл и добраться на нем до своей школы. Там для него устроили перформанс — повторили школьный выпускной актера. Позже возлюбленный Асмус оказался на съемочной площадке, где ему предложили сыграть Сирано де Бержерака, так как, по признанию Асмус, это всегда было ролью его мечты.
Завершилась серия сюрпризов трогательным моментом: мальчик, похожий на 29-летнего актера в детстве, взял его за руку и сказал, что сейчас он встретится с человеком, который его очень сильно любит. «Он заходит в комнату, а там стул и зеркало. Он вышел, рыдал потом несколько часов», — вспомнила Асмус.
Актриса призналась, что готовилась к этому событию, в котором участвовало 150−200 человек, несколько месяцев. За это время она успела познакомиться с родственниками, учителями и одноклассниками своего бойфренда. Асмус отметила, что такой подарок обошелся ей в хорошую сумму.
Напомним, что Кристина Асмус и Роман Евдокимов встречаются уже несколько лет, но только недавно стали выходить вместе в свет. В 2020 году звезда фильма «Хочу замуж» рассталась с Гариком Харламовым, в браке с которым у нее родилась дочь Анастасия.