СМИ: Мадонна не может встать с постели из-за болезни

Американская певица и актриса Мадонна, которая выписалась из больницы после лечения бактериальной инфекции, по-прежнему ощущает себя плохо и не может встать с постели, сообщает портал TMZ, ссылаясь на источники, близкие к звезде.

Певица была госпитализирована в минувшие выходные, и ее менеджер сообщил, что она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. В среду вечером она вернулась в свою квартиру в Нью-Йорке.

По словам источников, после выписки из больницы у Мадонны началась непрерывная рвота, и она до сих пор страдает от инфекции. Отмечается, что певица настолько больна, что не может вставать с постели.

Издание Page Six также сообщает, что состояние Мадонны на момент госпитализации было настолько серьезным, что ее близкие готовились к худшему.