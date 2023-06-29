Татьяна Навка возьмет интервью у Лепса и Богомолова в новом шоу

Татьяна Навка в шоу «Команда»

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка стала ведущей интервью-шоу «Команда». Об этом сообщает пресс-служба МТС.

Шоу каждую неделю будет выходить в онлайн-кинотеатре Kion с 6 июля. Гостями дебютных выпусков стали певец Григорий Лепс, режиссер Константин Богомолов, футболист Андрей Аршавин и др.

В каждом выпуске герой вместе с ведущей будет разбирать свою формулу успеха и роль в этом успехе команды. По словам руководителя и продюсера проекта Николая Зацепина, в России много выдающихся людей разных профессий, за плечами которых стоят команды, но о них никто не знает.

К Навке в студию также придут хоккеист Александр Овечкин, музыкант Антон Беляев, писатель и публицист Александр Цыпкин, танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов, телепродюсер Юрий Аксюта, артист балета Сергей Филин, дизайнер Алена Ахмадуллина и многие другие.