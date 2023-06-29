Наверх
29 июня 2023, новостьСъемки

Татьяна Навка возьмет интервью у Лепса и Богомолова в новом шоу

В каждом выпуске нового интервью-шоу с Навкой герой будет разбирать свою формулу успеха
Татьяна Навка в шоу «Команда»

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка стала ведущей интервью-шоу «Команда». Об этом сообщает пресс-служба МТС.

Шоу каждую неделю будет выходить в онлайн-кинотеатре Kion с 6 июля. Гостями дебютных выпусков стали певец Григорий Лепс, режиссер Константин Богомолов, футболист Андрей Аршавин и др.

В каждом выпуске герой вместе с ведущей будет разбирать свою формулу успеха и роль в этом успехе команды. По словам руководителя и продюсера проекта Николая Зацепина, в России много выдающихся людей разных профессий, за плечами которых стоят команды, но о них никто не знает.

К Навке в студию также придут хоккеист Александр Овечкин, музыкант Антон Беляев, писатель и публицист Александр Цыпкин, танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов, телепродюсер Юрий Аксюта, артист балета Сергей Филин, дизайнер Алена Ахмадуллина и многие другие.

«Я думаю, это будут очень искренние и поучительные истории, которые смогут вдохновить многих зрителей на свои собственные большие достижения», — говорит Навка о шоу «Команда».

Ранее также сообщалось, что Тимур Родригез стал ведущим нового тревел-шоу «Попутчик» на НТВ.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Александр Цыпкин
Юрий Аксюта
Богомолов призвал не отказываться от уехавших из России артистов
Константин Богомолов
Григорий Лепс
Антон Беляев
Татьяна Навка
Команда
Киркоров и Зиверт оценят выступления финалистов популярного шоу
Татьяна Навка высказала надежду на возвращение Урганта в эфир
Константин Богомолов заявил, что устал от вопросов об эмиграции
Собчак объяснила, почему не хочет видеть сына артистом
Богомолов появился на публике после отъезда Собчак
Татьяна Тарасова вернулась на съемки шоу «Ледниковый период»
Навка, Тодоренко и новая ведущая: появились фото со съемок ледового шоу «Первого»
Снигирь снимается с Богомоловым в его новом сериале: первые фото
Богомолов резко ответил на слухи об эмиграции в Израиль с женой
Собчак с мужем, Водонаева и другие звезды на кинопремьере
Богомолов предложил заменить «Кинотавр» кинофестивалем в Москве
Седокова, Богомолов на премьере сиквела «Секса в большом городе»
Хабенский вернул Мороз в МХТ и разрешил Богомолову открыть сезон
Собчак с мужем, Толстоганова и другие на кинопремьере
Богомолов сыграл женскую роль, отобранную у актрисы Зудиной
Хабенский вернул спектакль Богомолова в МХТ им. Чехова
Богомолов заменил в спектакле Зудину Миркурбановым
Собчак с мужем, Глюкоза на премьере фильма Бондарчука об отце
Дарья Мороз рассказала, как отец оценивает ее актерскую работу
Собчак с мужем, Михалкова и Литвинова на открытии кинотеатра
Зиверт, Бузова, Киркоров на гала-ужине музыкальной премии «Жара»
Барановская, Успенская и Нюша: звезды на вечеринке «Жары»
Навка и муж Заворотнюк снялись в американском фильме о России
Актеры и актрисы, которые нас впечатлили в 2020 году
Покинувший «Ледниковый период» Топалов довел Тодоренко до слез
10 самых любопытных и обсуждаемых сериалов и фильмов сезона
Собчак, Сафронов, Бурковский на премьере «Смертельных иллюзий»
Юрия Борисова назвали актером года
Звезда «Кухни» довела Навку до слез на съемках шоу
Зудина с сыном и Седокова на премьере спектакля Богомолова
Зудина с детьми, Навка, Муцениеце на премьере «Доктора Лизы»
Пегова, Тодоренко, Загитова на съемках «Ледникового периода»
Собчак, Асмус, Александрова: все звезды на закрытии «Кинотавра»
Асмус, Пересильд, Собчак на финальных премьерах «Кинотавра 2020»
Александрова, Исакова, Собчак с мужем, Шпица на премьерах в Сочи
Навка и Загитова на съемках шоу «Ледниковый период»
Лядова, Александрова, Богомолов на съемках сериала Бондарчука
Киркоров с детьми, Лазарев, Лепс на премьере фильма-концерта
Отец Дарьи Мороз стал режиссером третьего сезона «Содержанок»
Зудина, Собчак, Ефремов на премьере сериала Богомолова
Новые трейлеры
Заложники
Дублированный трейлер
Птичий короб: Барселона
Трейлер (англ.)
Замкнутый круг
Трейлер (англ.)
Миллиарды
Трейлер (7 сезон, англ.)
Макс и Гусь
Трейлер
Пять ночей у Фредди
Трейлер (англ.)
Ира
Тизер
Мамонты
Тизер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь