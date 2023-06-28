Наверх
28 июня 2023, новость

Родригез отправится в путешествия с помощью печений с предсказаниями

Звезда российского телевидения в новом шоу отправится путешествовать с незнакомыми людьми в разные города и страны
Тимур Родригез

Тимур Родригез станет ведущим тревел-шоу «Попутчик», которое выйдет в эфир телеканала НТВ уже этой осенью. Член жюри шоу «Маска» будет посещать разные города и страны, а компанию ему составят попутчики — обычные люди.

У каждого желающего есть возможность стать соведущим Родригеза и отправиться в интересное путешествие. Причем направление героям зададут печенья с предсказаниями, в которых будут указаны город и страна для посещения. Путешествие продлится две недели.

«“Попутчик” — это не просто тревел-шоу, это возможность побывать в различных уголках мира и узнать культуру, традиции и кухню других стран. Участники проекта получат уникальную возможность стать моим попутчиком и соведущим, которого ждут незабываемые впечатления, удивительные открытия и опыт от исследования новых стран и прохождения разнообразных квестов», — говорит Тимур Родригез.

Принять участие в кастинге может каждый: он будет проходить в социальных сетях проекта. Тем, кому повезет, Родригез позвонит со словами: «Ты — мой попутчик».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Тимур Родригез
Стало известно, когда начнет выходить пятый сезон шоу «Маска»
Лазарев показал свой приезд на «Маску» «в условиях секретности»
Лазарев посмеялся над тем, как члены жюри «Маски» принимали его за Шуру
Билан и Лазарев победили в шоу «Маска»
Ида Галич скрывалась в костюме Кактуса на шоу «Маска»
Валерия узнала свою дочь в костюме Скунса в популярном ТВ-шоу
Дайнеко рассказала, как «избивала» людей на съемках «Маски»
Кудрявцева заявила, что зрители «не дождутся» закрытия ее шоу
Евгения Медведева принимала участие в телешоу в костюме Шаурмы
Надежда Бабкина стала ведущей нового шоу на НТВ
Муж Валерии ответил на обвинения в обмане зрителей в телешоу
Яна Рудковская скрывалась в костюме Лисенка в популярном телешоу
Регина Тодоренко повторила образ Одри Хепберн на съемках ТВ-шоу
Названо имя пятого члена жюри четвертого сезона шоу «Маска»
Ведущий «Маски» пошутил об участнике в костюме Скунса
Ведущую «Давай поженимся!» разоблачили в танцевальном телешоу
НТВ покажет выпуск шоу Кудрявцевой с Борисом Моисеевым
Раскрыты имена жюри нового шоу от авторов «Маски»
Ведущий «Маски» ответил на вопрос о своем будущем в шоу
Рудковская объяснила, почему отказывается от участия в «Маске»
Ведущий «Маски» объяснил свой уход из шоу «Однажды в России»
Алсу ответила на обвинения в использовании фонограммы в шоу
Победитель «Маски» стал судьей в шоу «Ты супер! 60+»
Гришаева призналась, что ей не понравилось участвовать в «Маске»
Выступавшая в костюме Пчелы Алсу рассказала о тяжелых съемках
«Киркоров» поздравит Киркорова с 55-летием в шоу «Маска»
Мухомором из «Маски» оказался актер «Улиц разбитых фонарей»
Козерогом в шоу «Маска» оказался внук Пугачевой
Покинувшая «Маску» певица рассказала, что могло ее выдать
Стало известно, кто выступал в костюме Малыша в шоу «Маска»
В шоу «Маска» разоблачили Леопарда
Анубис довел до слез беременную Тодоренко в шоу «Маска»
Стало известно, кто скрывался в костюме Осьминога на шоу «Маска»
Стало известно, кто был Джокером в шоу «Маска»
Нонна Гришаева рассказала о полученной на «Маске» травме
Выбывшая из «Маски» Джанабаева рассказала о трудных съемках
Бабкина и Воробьев снимаются в новом шоу талантов: первые фото
Выбывший из шоу «Маска» Пес рассказал о поражении
Новые костюмы и Батрутдинов в жюри: первый выпуск новой «Маски»
Валерия, Киркоров, Тодоренко вернутся в «Маску» в третьем сезоне
Валерия, Киркоров, Тодоренко на съемках новогодней «Маски»
Алсу, Шпица, Гришаева: как снимали новогодний «Квартирник»
Регина Тодоренко озвучила героиню мультфильма Disney
Двойник ДиКаприо не смог похудеть и заработать на шоу-бизнесе
Лолита, Кудрявцева и Пьеха на съемках шоу «Суперстар!»
Актеров из сериала «Улицы разбитых фонарей» наградили в СК
Самбурская, Дава, Цой на съемках «Фактора страха»
Батрутдинов и Родригез стали ведущими нового шоу на НТВ
Волочкову проверили на детекторе лжи в шоу Кудрявцевой
Кудрявцева назвала причину своей госпитализации
Новые трейлеры
Макс и Гусь
Трейлер
Пять ночей у Фредди
Трейлер (англ.)
Ира
Тизер
Мамонты
Тизер
Красотки в бегах
Трейлер (англ.)
Жанна Дюбарри
Дублированный трейлер
Плюшевый пузырь
Трейлер (англ.)
Дурные деньги
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь