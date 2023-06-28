Родригез отправится в путешествия с помощью печений с предсказаниями

Тимур Родригез

Тимур Родригез станет ведущим тревел-шоу «Попутчик», которое выйдет в эфир телеканала НТВ уже этой осенью. Член жюри шоу «Маска» будет посещать разные города и страны, а компанию ему составят попутчики — обычные люди.

У каждого желающего есть возможность стать соведущим Родригеза и отправиться в интересное путешествие. Причем направление героям зададут печенья с предсказаниями, в которых будут указаны город и страна для посещения. Путешествие продлится две недели.

«“Попутчик” — это не просто тревел-шоу, это возможность побывать в различных уголках мира и узнать культуру, традиции и кухню других стран. Участники проекта получат уникальную возможность стать моим попутчиком и соведущим, которого ждут незабываемые впечатления, удивительные открытия и опыт от исследования новых стран и прохождения разнообразных квестов», — говорит Тимур Родригез.