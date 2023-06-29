Пенкин рад, что не принимал участия в «Рождественских встречах» Пугачевой

Сергей Пенкин

Певец Сергей Пенкин в интернет-шоу «Легенда» признался, что не знает, почему его никогда не приглашали на сборные концерты Аллы Пугачевой, в том числе на «Рождественские встречи».

«Это их надо спросить — почему. Наверное, нельзя попадать в ее, скажем, концерты, потому что многие артисты, которые выступали у нее, — где они? Поэтому, я считаю, что лучше быть самим собой», — отметил Пенкин.

Музыкант назвал себя прямолинейным человеком и добавил, что многие коллеги по шоу-бизнесу «остерегаются» его. По мнению певца, он не умеет «правильно дружить» со знаменитостями, которые, согласно Пенкину, иногда ведут себя лицемерно.

«Я хочу приходить туда, где меня ждут. Не признаю таких балов лицемерия. Не [конкретно] эти встречи, а любые большие концерты — там очень много бала лицемерия», — отметил артист.