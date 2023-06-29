Киркоров, Лазарев и другие звезды выступят в новом шоу с Кудрявцевой

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Валерия Кудрявцева стала ведущей нового музыкального проекта «Просто праздник!», премьера состоится на телеканале НТВ. Компанию 52-летней телеведущей составят Вячеслав Макаров, Яна Кошкина и Дмитрий Колчин.

«Наше шоу “Просто праздник” заряжено позитивными эмоциями и выступлениями любимых артистов, которые дарят зрителям хорошее настроение. Людям нужно отвлекаться от проблем, а такие музыкальные шоу как раз созданы для того, чтобы переключаться на что-то положительное. Поэтому мы рады, что можем подарить телезрителям праздник просто так», — отметила Лера Кудрявцева.

Ведущие вместе с артистами российской эстрады будут собираться за одним столом, слушать и исполнять любимые песни, а также делиться интересными историями из жизни. Каждая программа будет посвящена определенной теме: любви, счастью, взаимопониманию, дружбе, детству и т. д.