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28 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Муж Юлии Меньшовой рассказал, какую профессию выбрала их дочь

Игорь Гордин признался, что не хотел, чтобы его дети связали жизнь с театром и кино
Юлия Меньшова и Игорь Гордин с детьми Андреем и Таисией | Источник: PersonaStars

Актер Игорь Гордин стал гостем шоу «Кино в деталях». В беседе с ведущим Федором Бондарчуком Гордин рассказал, какую профессию выбрала его дочь, рожденная в браке с телеведущей Юлией Меньшовой.

20-летняя Таисия Гордина после окончания школы поступила в Высшую школу экономики, где изучала PR. Однако позже внучка народных артистов Веры Алентовой и Владимира Меньшова увлеклась театром, бросила университет и поступила в Школу-студию МХАТ.

«Она была равнодушна к театру. Но вдруг в один момент у нее что-то щелкнуло, и она поступила в Школу-студию МХАТ. Но не на актрису, а на театрального продюсера», — рассказал 58-летний актер.

Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Балет» также признался, что изначально не хотел, чтобы его дети связывали жизнь с актерством. Но, по мнению Гордина, страсть к творческой профессии у дочери и сына в крови.

25-летний сын Игоря Гордина и Юлии Меньшовой также пошел по их стопам. Андрей Гордин окончил Школу-студию МХАТ, потом изучал режиссуру в Московской школе нового кино, а сейчас работает режиссером в «Мастерской Брусникина». Также он снял короткометражный фильм «Тук-Тук-Тук».

Недавно Гордин-младший женился на своей возлюбленной Марии Кукушкиной. Девушка — тоже актриса, она знакома зрителям по сериалу «Триггер».

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