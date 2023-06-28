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28 июня 2023, новость

Владимир Путин поздравил Сергея Бодрова с юбилеем

Президент отметил безупречный вкус режиссера в честь его 75-летия
Сергей Бодров | Источник: Legion-Media.ru

Президент России Владимир Путин поздравил режиссера и сценариста Сергея Бодрова с 75-летним юбилеем и отметил его безупречный художественный вкус. Об этом сообщается в телеграмме на сайте Кремля.

«Талант, мастерство и безупречный художественный вкус помогли Вам добиться признания на творческом поприще, состояться как востребованному кинорежиссеру и сценаристу», — указано в сообщении.

Президент считает, что фильмы Бодрова-старшего были заслуженно отмечены различными престижными национальными и международными кинематографическими наградами. Путин подчеркнул, что работы Бодрова и по сей день пользуются заслуженным вниманием как других деятелей культуры, так и простых зрителей. Глава России также пожелал режиссеру здоровья, вдохновения и «всего самого доброго».

Сергей Бодров снял такие фильмы, как «Кавказский пленник», «Монгол», «Седьмой сын», выступил одним из сценаристов картин «Калашников», «Сестры», «Сердце пармы» и многих других. Он является лауреатом Государственной премии РФ, его проекты дважды номинировались на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Сергей Бодров — отец актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего.

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