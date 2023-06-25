Дженнифер Лоуренс появилась с родителями на премьере фильма

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Дженнифер Лоуренс представила романтическую комедию «Без обид». Премьера картины состоялась в Нью-Йорке. Компанию 32-летней актрисе составили ее родители Карен и Гэри Лоуренс, которые редко появляются на светских мероприятиях.

Ранее звезда «Голодных игр» говорила, что у нее есть разногласия с отцом и мамой, потому что у них консервативные взгляды на жизнь.

К слову, в картине «Без обид» героиня Лоуренс, девушка Мэдди, пытается соблазнить 19-летнего парня Перси за деньги. На премьере актриса призналась, что уговорила 21-летнего партнера по фильму Эндрю Фельдмана на время оставить учебу ради участия в проекте.