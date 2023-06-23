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23 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Валерия Гай Германика заявила об отсутствии русофобии за границей

По словам режиссера, за границей часто говорят о политике и мировых событиях
Валерия Гай Германика

Режиссер Валерия Гай Германика ни разу не сталкивалась с русофобией за время путешествий за границей. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«В люксовых магазинах не то что продают русским, там обычно один-два русских консультанта. Кстати, по-русски говорить модно, в туристических странах даже официанты говорят по-русски. А в Китае проще найти китайца, кто говорит по-русски, чем кто по-английски», — поделилась Германика.

По словам режиссера, на радиостанциях за границей часто говорят о политике и мировых событиях. Она рассказала, что в Венеции увидела надпись «К черту США».

«За год я была на разных континентах и посетила кучу стран», — написала звезда. Она подчеркнула, что основывает выводы только на личном опыте.

Валерия Гай Германика получила известность после того, как выпустила 16-серийный фильм «Краткий курс счастливой жизни» в 2012 году. В 2014 году вышла мелодрама режиссера «Да и да», за которую она получила награду «Серебряный Святой Георгий». В 2022 году вышел сериал Германики «Обоюдное согласие».

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