Валерия Гай Германика заявила об отсутствии русофобии за границей

Валерия Гай Германика

Режиссер Валерия Гай Германика ни разу не сталкивалась с русофобией за время путешествий за границей. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«В люксовых магазинах не то что продают русским, там обычно один-два русских консультанта. Кстати, по-русски говорить модно, в туристических странах даже официанты говорят по-русски. А в Китае проще найти китайца, кто говорит по-русски, чем кто по-английски», — поделилась Германика.

По словам режиссера, на радиостанциях за границей часто говорят о политике и мировых событиях. Она рассказала, что в Венеции увидела надпись «К черту США».

«За год я была на разных континентах и посетила кучу стран», — написала звезда. Она подчеркнула, что основывает выводы только на личном опыте.