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22 июня 2023, новость

18-летний сын Золотухина рассказал о жизни без отца и учебе на театральном

Иван признался, что с ранних лет мечтал продолжить путь отца и всегда восхищался его талантом
Иван Золотухин с матерью Ириной Линдт | Источник: PersonaStars

Иван Золотухин, сын народного артиста Валерия Золотухина от актрисы Ирины Линдт, стал гостем программы «Малахов» на телеканале «Россия 1», посвященной памяти знаменитого актера.

18-летний наследник пошел по стопам родителей и два года назад поступил в Театральную школу Олега Табакова. Иван признался, что с ранних лет мечтал продолжить путь отца и всегда восхищался его талантом. Перед вступительными экзаменами молодой человек смотрел работы с участием родителя, особенно ему понравился спектакль «Борис Годунов» Театра на Таганке.

Стоит отметить, что в 13-летнем возрасте Иван уже дебютировал в кино в фильме «Eins, Zwei, Drei».

Валерий Золотухин | Источник: Starface

Кроме того, Иван Золотухин рассказал о том, как рос без отца. Он подчеркнул, что никогда не ощущал, что растет в неполноценной семье.

«Мама дала мне все, что могла. Естественно, я видел, как отец на улице тренирует ребенка, играет в баскетбол, волейбол. Но все это делала со мной мать, потому что она увлекается спортом. Она во всем заменила мне папу», — рассказал молодой человек.

Иван Золотухин родился в 2004 году. Ему было восемь лет, когда его отец ушел из жизни, это случилось 30 марта 2013 года.

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