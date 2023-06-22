18-летний сын Золотухина рассказал о жизни без отца и учебе на театральном

Иван Золотухин с матерью Ириной Линдт | Источник: PersonaStars

Иван Золотухин, сын народного артиста Валерия Золотухина от актрисы Ирины Линдт, стал гостем программы «Малахов» на телеканале «Россия 1», посвященной памяти знаменитого актера.

18-летний наследник пошел по стопам родителей и два года назад поступил в Театральную школу Олега Табакова. Иван признался, что с ранних лет мечтал продолжить путь отца и всегда восхищался его талантом. Перед вступительными экзаменами молодой человек смотрел работы с участием родителя, особенно ему понравился спектакль «Борис Годунов» Театра на Таганке.

Валерий Золотухин | Источник: Starface

Кроме того, Иван Золотухин рассказал о том, как рос без отца. Он подчеркнул, что никогда не ощущал, что растет в неполноценной семье.

«Мама дала мне все, что могла. Естественно, я видел, как отец на улице тренирует ребенка, играет в баскетбол, волейбол. Но все это делала со мной мать, потому что она увлекается спортом. Она во всем заменила мне папу», — рассказал молодой человек.