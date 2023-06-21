Утяшева с Волей, Хилькевич с дочками: звезды на премьере шоу «Выжить в Дубае»

Павел Воля отметил, что «Выжить в Дубае» — это оригинальный проект, который придумали в России. «Впервые за много десятков лет в России покажут не украденное, не купленное, а придуманное нами, россиянами, для россиян шоу, которое снимается не в России», — заявил со сцены 44-летний шоумен.