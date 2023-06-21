Утяшева с Волей, Хилькевич с дочками: звезды на премьере шоу «Выжить в Дубае»

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась презентация нового реалити-шоу «Выжить в Дубае», ведущими которого стали Ляйсан Утяшева и Павел Воля. В проекте приняли участие Наталья Рудова, Анна Хилькевич, Ольга Серябкина, Павел Мамаев, Тимур Батрутдинов, Давид Манукян и другие.
Павел Воля отметил, что «Выжить в Дубае» — это оригинальный проект, который придумали в России. «Впервые за много десятков лет в России покажут не украденное, не купленное, а придуманное нами, россиянами, для россиян шоу, которое снимается не в России», — заявил со сцены 44-летний шоумен.
Первую премьерную серию нового шоу ТНТ также посмотрели Михаил Галустян, Александр ST, Денис Дорохов, Тина Канделаки, Алена Водонаева и многие другие звезды.
«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором звездные участники должны пройти сложные испытания в безжалостной пустыне и побороться за главный приз в 10 миллионов рублей. Зрители увидят 12 выпусков, где проигравшие отправляются выживать в кровожадную пустыню, а победители — в самый роскошный отель Дубая.
Премьера шоу состоится 25 июня в 19.00 на ТНТ.