Панкратов-Черный рассказал о работе дворником

Народный артист России Александр Панкратов-Черный признался в шоу «Звезды сошлись», что в студенческие годы работал дворником.
Панкратов-Черный убирался в доме-музее Пешкова в Нижнем Новгороде. Он объяснил, что это произошло после его ухода из театрального университета на подготовительные курсы на филологический факультет. Из-за отсутствия стипендии артист решил пойти работать.
По словам актера, поэт Борис Пильник помог ему трудоустроиться. «По его блату меня приняли на работу. Да, по блату (приняли дворником). А как же?» — поделился артист.
Панкратов-Черный рассказал, что ему приходилось вставать в шесть утра на работу. «Там были взрослые дворники, которые мне прощали. Паспорта не было, я там был на подхвате. Платили 45 рублей, это бешеные деньги для студентов», — отметил актер.
Артист признался, что после работы дворником он стал уважать представителей данной профессии.
Ранее Панкратов-Черный рассказал, как его омолодили для съемок сериала «По законам военного времени».