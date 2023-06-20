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20 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Панкратов-Черный рассказал о работе дворником

Народный артист поведал, как в молодости его по блату приняли на работу дворником
Александр Панкратов-Черный

Народный артист России Александр Панкратов-Черный признался в шоу «Звезды сошлись», что в студенческие годы работал дворником.

Панкратов-Черный убирался в доме-музее Пешкова в Нижнем Новгороде. Он объяснил, что это произошло после его ухода из театрального университета на подготовительные курсы на филологический факультет. Из-за отсутствия стипендии артист решил пойти работать.

По словам актера, поэт Борис Пильник помог ему трудоустроиться. «По его блату меня приняли на работу. Да, по блату (приняли дворником). А как же?» — поделился артист.

Панкратов-Черный рассказал, что ему приходилось вставать в шесть утра на работу. «Там были взрослые дворники, которые мне прощали. Паспорта не было, я там был на подхвате. Платили 45 рублей, это бешеные деньги для студентов», — отметил актер.

Артист признался, что после работы дворником он стал уважать представителей данной профессии.

Ранее Панкратов-Черный рассказал, как его омолодили для съемок сериала «По законам военного времени».

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