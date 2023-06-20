Панкратов-Черный рассказал о работе дворником

Александр Панкратов-Черный

Народный артист России Александр Панкратов-Черный признался в шоу «Звезды сошлись», что в студенческие годы работал дворником.

Панкратов-Черный убирался в доме-музее Пешкова в Нижнем Новгороде. Он объяснил, что это произошло после его ухода из театрального университета на подготовительные курсы на филологический факультет. Из-за отсутствия стипендии артист решил пойти работать.

По словам актера, поэт Борис Пильник помог ему трудоустроиться. «По его блату меня приняли на работу. Да, по блату (приняли дворником). А как же?» — поделился артист.

Панкратов-Черный рассказал, что ему приходилось вставать в шесть утра на работу. «Там были взрослые дворники, которые мне прощали. Паспорта не было, я там был на подхвате. Платили 45 рублей, это бешеные деньги для студентов», — отметил актер.