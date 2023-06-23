Что посмотреть летним вечером: 7 новых фильмов и сериалов на любой вкус

«Три мушкетера: Д’Артаньян»

Кадр из фильма «Три мушкетера: Д’Артаньян»

Первая из двух частей новой французской экранизации бессмертного романа Александра Дюма рассказывает о начале дружбы и совместных похождений Д’Артаньяна и трех мушкетеров. Встретившись на улицах Парижа, молодой южанин и троица матерых вояк оказываются втянутыми в смертельно опасные игры вокруг королевского престола.

У режиссера Мартина Бурбулона получилось роскошное зрелище, снятое с размахом, поклоном эпохе и атмосферой великого романа, а также не дающее зрителю соскочить с крючка интриг. В роли Д’Артаньяна — харизматичный Франсуа Сивиль, в образе Миледи — томная Ева Грин, а главное утешение для ревностных поклонников советского телефильма — Венсан Кассель в роли Атоса, чем-то напоминающий Вениамина Смехова.

«Бэби-тур»

В середине нулевых четыре жительницы поселка Ливни узнали об агентстве, помогающем российским женщинам родить в Америке. Ребенок при таком раскладе автоматом получает чужеземное гражданство, а по достижении им совершеннолетия мать тоже может стать законной американкой. Перспективны открываются манящие, и предприимчивые односельчанки решают воплотить американскую мечту в жизнь. Но для начала им нужно забеременеть и накопить денег на путешествие…

«Бэби-тур», соединяющий комический абсурд с мощной социальной подоплекой, снял Федор Стуков по сценарию Василия Сигарева, имя которого знакомо киноманам не понаслышке. В сериале его присутствие ощущается на уровне хлестких и живых диалогов. А исполнительницы ролей простодушных авантюристок сбили такую крепкую команду, что весь женский ансамбль (Лину Миримскую, Анастасию Попову, Анну Котову и Марию Осипову) наградили общим призом на фестивале контента стриминговых платформ Original+.

«Переводчик»

Спустя всего несколько месяцев после выхода шпионской комедии с Джейсоном Стэйтемом, зрители получили шанс увидеть еще один новый фильм Гая Ричи — который, впрочем, заинтересует и тех, кто не состоит в армии преданных поклонников режиссера. «Переводчик» — предельно серьезное кино, в котором фирменный юмор Ричи уступает место крепкому триллеру и социальной драме, основанной на недавних событиях в Афганистане.

Кадр из фильма «Переводчик»

В марте 2018 года отряд сержанта Джона Кинли, выполняющий операцию по поиску оружия талибов, попадает в засаду. Тяжелораненый американец приходит в себя уже на родине и понимает, что своей жизнью он обязан Ахмеду — афганскому переводчику, протащившему его на себе через опасный путь. Терзаемый чувством вины, Джон возвращается в горячую точку, чтобы спасти Ахмеда и его семью, за которыми охотятся талибы. Лента, критикующая США за бюрократию, цинизм и неспособность выполнять обязательства, подкупает реалистичностью и пронзительностью, за которую здесь, в первую очередь, отвечает Джейк Джилленхол.

«Охота»

Звезда нашумевшей «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ пробует себя в режиссуре — и весьма успешно: премьера его фильма «Охота», над сценарием которого автор работал четыре года, состоялась на Каннском кинофестивале и завершилась 7-минутными овациями.

Боевик, частично основанный на реальных событиях, переносит зрителей в 1983 год. Во время визита в Вашингтон на южнокорейского президента совершается покушение. Специалисты разведки должны вычислить в своих рядах северокорейского шпиона, и под подозрением оказывается каждый. Идеально балансируя между напряженной драмой, захватывающим экшеном и интригующим детективом, картина вовлекает зрителя в насыщенную деталями историю с непредсказуемым финалом.

«Меньшее зло»

Натянутая как струна Вика (Полина Агуреева) и добродушный Максим (Алексей Розин) давно женаты и уже давно не влюблены. Новым смыслом их семьи мог бы стать ребенок, но Макс бесплоден. Однажды к ним в гости приходит общий друг Павел (Виктор Добронравов) с жизнелюбивой и эксцентричной работницей секс-шопа Алисой (Юлия Гревцова). Последней приходит в голову, что Павел мог бы стать донором для Максима и Вики.

Драмеди Виктора Шамирова только на первый взгляд кажется сложносочиненным. На самом деле это простое, даже интимное кино, в котором проявляется по-хорошему старомодная лиричность режиссера. За тихими разговорами за кухонным столом (герои так и не выйдут за пределы четырех условных стен) рушатся судьбы — и зрелище это оказывается пронзительнее, смешнее и тоньше многих громких хитов.

«Мой пес Руни»

Получив предложение руки и сердца, невеста Мин-су внезапно признается, что у нее аллергия на собак. Теперь молодой человек вынужден искать новый дом для своего лучшего друга — золотистого ретривера Руни. С помощью двоюродного брата и соцсетей герой должен найти самых лучших хозяев для любимой собаки.

Кадр из фильма «Мой пес Руни»

Несмотря на дилемму в завязке, способную растерзать душу особо впечатлительным собачникам, корейская комедия «Мой пес Руни» — та экстренная доза доброты и легкости, которая время от времени необходима каждому из нас. И дело не только в очаровательном золотистом ретривере и множестве других запредельно милых собачек, встреча с которыми вызовет щенячий восторг у зрителей всех возрастов. Но и в том, насколько душевными героями-людьми населена картина, сколько любви, тепла и уютного юмора в их отношениях. Одним словом, антистресс. Пушистый!

«Друг в океане»

Девочка Эбби, мастерски плавающая под водой у берегов Австралии вместе с мамой Дорой, встречает дружелюбную рыбу — синего групера. Мама рассказывает, что эти редкие окуни живут по семьдесят лет на одном месте, не мигрируя. Когда бухту принялись расширять, чтобы в нее могли зайти огромные лайнеры, Эбби с мамой бросилась на защиту водоплавающего друга. И в итоге посвятила всю жизнь спасению морских обитателей.

«Друг в океане» — трогательная драма о хрупкости нашей экосистемы и одновременно история сложных отношений матери и дочери (во взрослом возрасте Эбби играет Миа Васиковска). Кроме того, фильм дает возможность погрузиться вместе с героями в прохладные воды океана и почувствовать его величественную и спокойную красоту.