Ирина Горбачева подтвердила слухи о разводе с украинским музыкантом

Ирина Горбачева и Антон Савлепов | Источник: PersonaStars

Российская актриса Ирина Горбачева подтвердила информацию о том, что развелась с украинским музыкантом Антоном Савлеповым. В беседе с mk.ru она призналась, что сейчас ее сердце свободно.

Звезда появилась на красной дорожке премьеры фильма «Дыхание», в котором сыграла одну из главных ролей. «Да, я свободна», — ответила артистка на вопрос о статусе отношений. По словам Горбачевой, она старается игнорировать слухи, которые распространяются в сети.

«Люди обо мне говорят, я говорю о людях. Недавно я узнала из "Википедии", что являюсь Заслуженной артисткой РФ. Друг меня еще спросил, когда тебе дали звание Заслуженной? А мне не давали», — удивилась актриса.

Слухи о расставании Горбачевой и Савлепова появились около года назад, когда бывших супругов перестали вместе замечать на публике. Сама артистка никак не комментировала новость о возможном разводе.