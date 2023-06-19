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19 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Ирина Горбачева подтвердила слухи о разводе с украинским музыкантом

Российская актриса назвала себя свободной на фоне слухов о разводе с Антоном Савлеповым
Ирина Горбачева и Антон Савлепов | Источник: PersonaStars

Российская актриса Ирина Горбачева подтвердила информацию о том, что развелась с украинским музыкантом Антоном Савлеповым. В беседе с mk.ru она призналась, что сейчас ее сердце свободно.

Звезда появилась на красной дорожке премьеры фильма «Дыхание», в котором сыграла одну из главных ролей. «Да, я свободна», — ответила артистка на вопрос о статусе отношений. По словам Горбачевой, она старается игнорировать слухи, которые распространяются в сети.

«Люди обо мне говорят, я говорю о людях. Недавно я узнала из "Википедии", что являюсь Заслуженной артисткой РФ. Друг меня еще спросил, когда тебе дали звание Заслуженной? А мне не давали», — удивилась актриса.

Слухи о расставании Горбачевой и Савлепова появились около года назад, когда бывших супругов перестали вместе замечать на публике. Сама артистка никак не комментировала новость о возможном разводе.

В 2021 году Горбачева в интервью призналась, что вышла замуж за бывшего солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова. О романе 33-летней Ирины Горбачевой и 33-летнего Антона Савлепова СМИ сообщили в начале 2021 года. Они познакомились во время съемок клипа Quest Pistols. До отношений с Савлеповым актриса была замужем за актером Григорием Калининым.

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