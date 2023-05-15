События фильма разворачиваются весной 2020 года. Весь мир замер в тревоге от накрывшей его пандемии нового вируса Covid-19. Бывший врач Виктор нелегально проникает в больницу, чтобы помочь своей маме, заболевшей коронавирусом. Рискуя своим здоровьем и безопасностью, герой вместе с остальными врачами сталкивается с тем, с чем они никогда ранее не имели дела.

«Дыхание» — драма о начале пандемии коронавируса с Ириной Горбачевой и Антоном Батыревым в главных ролях.