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Дыхание

2023драма

Сюжет фильма:

События фильма разворачиваются весной 2020 года. Весь мир замер в тревоге от накрывшей его пандемии нового вируса Covid-19. Бывший врач Виктор нелегально проникает в больницу, чтобы помочь своей маме, заболевшей коронавирусом. Рискуя своим здоровьем и безопасностью, герой вместе с остальными врачами сталкивается с тем, с чем они никогда ранее не имели дела.

«Дыхание» — драма о начале пандемии коронавируса с Ириной Горбачевой и Антоном Батыревым в главных ролях.

Режиссер
Роман Каримов
В ролях
Ирина Горбачева, Антон Батырев, Даниил Воробьев, Андрей Карако, Вера Шпак, Евгения Храповицкая, Дмитрий Павленко, Галина Сазонова, Сергей Лысов, Алексей Гоман, Светлана Ляпунова, Анастасия Ильинская, Илья Креймер, Алина Федорова, Дмитрий Гладышев
Страна
Россия
Премьера
22 июня (РФ)
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Трейлер
Кадры12
12
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