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21 июня 2023, фоторепортажСъемки

Карнавал, Дмитриенко и Маркони вернулись в школу: как снимали первый мюзикл от VK

VK представляет первый фильм-мюзикл собственного производства, которым поздравит выпускников всех школ страны. Фотограф Кино Mail.ru побывал на площадке и подсмотрел, как снимали музыкальную комедию с танцами и молодыми звездами
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21 июня, накануне праздника российских выпускников, состоится премьера комедийного мюзикла VK «Танцуй, пока молодой».

В фильме на вечно актуальные для подростков темы снялись популярные актеры, блогеры и музыканты, среди которых Ваня Дмитриенко и Валя КарнавалINSTASAMKA, сыгравшая учительницу химии, Владимир Маркони в неожиданном образе располневшего директора школы, Дмитрий «Пухляш» Красилов, перевоплотившийся в физрука, Ника Вайпер, ставшая классной руководительницей.

Кроме того, в проекте задействованы Jony, Анет Сай и 10Age, Ян Дилан, GAYAZOV$ BROTHER$, Тося Чайкина, дуэт Galibri & Mavik, Карина Кросс, а также звезды сериала «Трудные подростки» — Владимир Гарцунов и Святослав Рогожан, получившие неожиданные камео.

По сюжету мюзикла, главный герой — 16-летний Егор, узнает, что его одноклассница Ульяна, в которую он давно и безответно влюблен, вскоре уезжает насовсем и уже точно не будет с ним. С помощью «виртуальных друзей ВКонтакте» Егор возвращается в прошлое, чтобы изменить его и заполучить сердце возлюбленной. Для этого ему предстоит встретиться со звездами, принять участие в танцевальных батлах и выразить свои эмоции через топовые музыкальные треки последних лет.

Зрители комедийного мюзикла узнают о жизни учеников обычной российской школы, где каждый становится полноценным героем со своей неповторимой историей о радостях и проблемах молодости, истинных желаниях и неопределенности, школьной любви и поисках себя, первых шагах во взрослой жизни и разочарованиях. Авторы фильма уделяют внимание и таким сложным темам, как буллинг внутри школы и семьи, непонимание родителей и сверстников.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо звездного ансамбля, в ленте приняли участие профессиональные танцоры во главе с хореографом Антоном Андреевым, чья команда Apes Crew единственная в мире дважды побеждала на турнире World of Dance в США. Режиссером выступил Роман Глова.

Премьера фильма-мюзикла «Танцуй, пока молодой» состоится 21 июня в 20:30 на витрине VK Видео, а также в сообществе VK Музыки. Зрители смогут увидеть фильм и на телеэкранах — премьера на СТС в 22:20.

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