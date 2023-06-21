Карнавал, Дмитриенко и Маркони вернулись в школу: как снимали первый мюзикл от VK

21 июня, накануне праздника российских выпускников, состоится премьера комедийного мюзикла VK «Танцуй, пока молодой».
В фильме на вечно актуальные для подростков темы снялись популярные актеры, блогеры и музыканты, среди которых Ваня Дмитриенко и Валя Карнавал, INSTASAMKA, сыгравшая учительницу химии, Владимир Маркони в неожиданном образе располневшего директора школы, Дмитрий «Пухляш» Красилов, перевоплотившийся в физрука, Ника Вайпер, ставшая классной руководительницей.
Кроме того, в проекте задействованы Jony, Анет Сай и 10Age, Ян Дилан, GAYAZOV$ BROTHER$, Тося Чайкина, дуэт Galibri & Mavik, Карина Кросс, а также звезды сериала «Трудные подростки» — Владимир Гарцунов и Святослав Рогожан, получившие неожиданные камео.
По сюжету мюзикла, главный герой — 16-летний Егор, узнает, что его одноклассница Ульяна, в которую он давно и безответно влюблен, вскоре уезжает насовсем и уже точно не будет с ним. С помощью «виртуальных друзей ВКонтакте» Егор возвращается в прошлое, чтобы изменить его и заполучить сердце возлюбленной. Для этого ему предстоит встретиться со звездами, принять участие в танцевальных батлах и выразить свои эмоции через топовые музыкальные треки последних лет.
Зрители комедийного мюзикла узнают о жизни учеников обычной российской школы, где каждый становится полноценным героем со своей неповторимой историей о радостях и проблемах молодости, истинных желаниях и неопределенности, школьной любви и поисках себя, первых шагах во взрослой жизни и разочарованиях. Авторы фильма уделяют внимание и таким сложным темам, как буллинг внутри школы и семьи, непонимание родителей и сверстников.
Помимо звездного ансамбля, в ленте приняли участие профессиональные танцоры во главе с хореографом Антоном Андреевым, чья команда Apes Crew единственная в мире дважды побеждала на турнире World of Dance в США. Режиссером выступил Роман Глова.