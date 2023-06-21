Карнавал, Дмитриенко и Маркони вернулись в школу: как снимали первый мюзикл от VK

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21 июня, накануне праздника российских выпускников, состоится премьера комедийного мюзикла VK «Танцуй, пока молодой».

В фильме на вечно актуальные для подростков темы снялись популярные актеры, блогеры и музыканты, среди которых Ваня Дмитриенко и Валя Карнавал, INSTASAMKA, сыгравшая учительницу химии, Владимир Маркони в неожиданном образе располневшего директора школы, Дмитрий «Пухляш» Красилов, перевоплотившийся в физрука, Ника Вайпер, ставшая классной руководительницей.

По сюжету мюзикла, главный герой — 16-летний Егор, узнает, что его одноклассница Ульяна, в которую он давно и безответно влюблен, вскоре уезжает насовсем и уже точно не будет с ним. С помощью «виртуальных друзей ВКонтакте» Егор возвращается в прошлое, чтобы изменить его и заполучить сердце возлюбленной. Для этого ему предстоит встретиться со звездами, принять участие в танцевальных батлах и выразить свои эмоции через топовые музыкальные треки последних лет.

Зрители комедийного мюзикла узнают о жизни учеников обычной российской школы, где каждый становится полноценным героем со своей неповторимой историей о радостях и проблемах молодости, истинных желаниях и неопределенности, школьной любви и поисках себя, первых шагах во взрослой жизни и разочарованиях. Авторы фильма уделяют внимание и таким сложным темам, как буллинг внутри школы и семьи, непонимание родителей и сверстников.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-147845620&id=456244911&hash=2a998932642c3bbb&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо звездного ансамбля, в ленте приняли участие профессиональные танцоры во главе с хореографом Антоном Андреевым, чья команда Apes Crew единственная в мире дважды побеждала на турнире World of Dance в США. Режиссером выступил Роман Глова.