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24 апреля 2023, новость

Павел Воля ответил на сравнения своего шоу с «Вечерним Ургантом»

Телеведущий пошутил об уникальности переставшей выходить в эфир программы Ивана Урганта
Павел Воля в своем шоу

Комик и телеведущий Павел Воля в своем авторском шоу «Шоу Воли» пошутил про уникальность программы Ивана Урганта «Вечерний Ургант».

«Вы все пишете о том, что у Ивана уникальная, ни на что не похожая программа, я абсолютно поддерживаю, ребята. У Ивана уникальная программа, которая есть только у него и на всех каналах в Америке, больше нигде», — пошутил Воля.

Таким образом он отреагировал на частые сравнения его передачи с приостановленной программой «Вечерний Ургант».

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом спецоперации России на Украине.

Гостями еженедельного воскресного шоу Павла Воли, стартовавшего на ТНТ в апреле, становятся и звезды, и обычные люди. Они обсуждают с ведущим итоги уходящей недели в юмористическом стиле и принимают участие в абсурдных конкурсах.

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