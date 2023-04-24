Павел Воля ответил на сравнения своего шоу с «Вечерним Ургантом»

Комик и телеведущий Павел Воля в своем авторском шоу «Шоу Воли» пошутил про уникальность программы Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
«Вы все пишете о том, что у Ивана уникальная, ни на что не похожая программа, я абсолютно поддерживаю, ребята. У Ивана уникальная программа, которая есть только у него и на всех каналах в Америке, больше нигде», — пошутил Воля.
Таким образом он отреагировал на частые сравнения его передачи с приостановленной программой «Вечерний Ургант».
В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом спецоперации России на Украине.
Гостями еженедельного воскресного шоу Павла Воли, стартовавшего на ТНТ в апреле, становятся и звезды, и обычные люди. Они обсуждают с ведущим итоги уходящей недели в юмористическом стиле и принимают участие в абсурдных конкурсах.