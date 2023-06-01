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1 июня 2023, новость

Отказ Крида сотрудничать с финалисткой «Голоса. Дети» объяснили

Ранее занявшая в конкурсе второе место Милана Пономаренко заявила, что конфликт с артистом ударил по ее психике

Пиар-директор Егора Крида Мария Кордупель прокомментировала в беседе с Super отказ певца выпустить совместный трек с финалисткой шоу «Голос. Дети» 15-летней Миланой Пономаренко.

Кордупель уточнила, что информация о конфликте между Кридом и Пономаренко не соответствует действительности. По словам пиар-директора, после окончания шоу «Голос. Дети» была идея выпустить видео на трек «Прекрасное далеко». После просмотра первой сборки также хотели доснять еще кадры с другими участниками проекта. Однако из-за плотного графика Крида от этой идеи пришлось отказаться и не выпускать работу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Новому продюсеру участницы рекомендую популяризировать участницу посредством новых музыкальных качественных работ, а не придумывать "сказки", хотя, возможно, этот формат ему ближе — цепляться за имя Егора Крида», — заключила Кордупель.

Ранее Пономаренко рассказала, что Крид пообещал ей выпустить совместный трек «Прекрасное далеко». Однако, по словам певицы, артист отказался от идеи, узнав, что у нее появилась новая команда. Звезда написал «удачи» и удалил переписку. Пономаренко пыталась дозвониться до Крида, но тот перестал отвечать. Певица отметила, что данная ситуация сильно ударила по ее психике. Девушке пришлось обратиться к психотерапевту.

Напомним, Милана Пономаренко заняла в шоу «Голос. Дети» второе место.

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