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16 июня 2023, новость

Лиза Арзамасова показала новое фото со съемок «Папиных дочек»

В продолжении популярного ситкома будет показана жизнь героев спустя десять лет

Лиза Арзамасова опубликовала в своем микроблоге снимок, который был сделан во время съемок продолжения сериала «Папины дочки».

На фото вместе с актрисой запечатлены коллеги по съемочной площадке: Мирослава Карпович, Андрей Леонов, Филипп Бледный, а также Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова, которые впервые появятся в картине.

Поклонники актрисы и ситкома восхитились совместным фото, но некоторые расстроились, что не увидели на нем Анастасию Сиваеву, которая играла в проекте роль Даши, и Дарью Мельникову, исполнительницу роли Жени. Как позже рассказала в соцсетях Мельникова, ее не взяли в продолжение.

По сюжету, Даша сбегает от Веника перед годовщиной их свадьбы. Она оставляет прощальное письмо и обручальное кольцо, а их дочерей теперь воспитывать должен Веник. Героиня повторяет историю своей матери Людмилы Васнецовой, которая оставила пятерых дочерей мужу и неожиданно уехала в Канаду.

Съемки продолжения популярного сериала стартовали в январе. Лиза Арзамасова одной из первых сообщила о запуске проекта. В феврале к съемочной группе присоединилась и Екатерина Старшова, вернувшаяся к роли Пуговки.

Выход сериала «Папины дочки. Новые» ожидается в 2023 году, точная дата пока не сообщается.

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