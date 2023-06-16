Лиза Арзамасова показала новое фото со съемок «Папиных дочек»

Лиза Арзамасова опубликовала в своем микроблоге снимок, который был сделан во время съемок продолжения сериала «Папины дочки».

Поклонники актрисы и ситкома восхитились совместным фото, но некоторые расстроились, что не увидели на нем Анастасию Сиваеву, которая играла в проекте роль Даши, и Дарью Мельникову, исполнительницу роли Жени. Как позже рассказала в соцсетях Мельникова, ее не взяли в продолжение.

По сюжету, Даша сбегает от Веника перед годовщиной их свадьбы. Она оставляет прощальное письмо и обручальное кольцо, а их дочерей теперь воспитывать должен Веник. Героиня повторяет историю своей матери Людмилы Васнецовой, которая оставила пятерых дочерей мужу и неожиданно уехала в Канаду.

Съемки продолжения популярного сериала стартовали в январе. Лиза Арзамасова одной из первых сообщила о запуске проекта. В феврале к съемочной группе присоединилась и Екатерина Старшова, вернувшаяся к роли Пуговки.