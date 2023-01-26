Звезда «Папиных дочек» рассказала, что ее не взяли в продолжение

Актриса Дарья Мельникова вышла на связь в соцсетях и рассказала поклонникам, почему не появится в продолжении сериала « Папины дочки ».

«Я не знаю причин, но догадываюсь. Продюсеры так решили. Мое согласие на съемки было ностальгией и весельем, но у продюсеров, видимо, другие цели и риски, так бывает», — написала звезда в личном блоге. При этом она рассказала, что не отказывалась от идеи сняться в продолжении проекта.