Звезда «Папиных дочек» рассказала, что ее не взяли в продолжение

Актриса Дарья Мельникова вышла на связь в соцсетях и рассказала поклонникам, почему не появится в продолжении сериала «Папины дочки».
«Я не знаю причин, но догадываюсь. Продюсеры так решили. Мое согласие на съемки было ностальгией и весельем, но у продюсеров, видимо, другие цели и риски, так бывает», — написала звезда в личном блоге. При этом она рассказала, что не отказывалась от идеи сняться в продолжении проекта.
Мельникова известна поклонникам «Папиных дочек» по роли одной из дочерей, Жени.
Ранее сообщалось о старте съемок сериала «Папины дочки. Новые». Спустя десять лет к своим ролям вернулись Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова. Кроме того, стали известны имена актрис, которые исполнят главных героинь — дочерей Даши (Анастасия Сиваева) и Веника (Филипп Бледный).