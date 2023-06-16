Театр отменил спектакль с участием задержанной актрисы Бабушкиной

Кристина Бабушкина

Московский драматический театр имени Ермоловой отменил спектакль под названием «Неидеальный Че» с участием задержанной в центре Москвы с белым порошком актрисы и звезды сериала «Беспринципные» Кристины Бабушкиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Показ постановки планировался на 16 июня. Руководство культурного учреждения пообещало вернуть деньги за билеты, а также подтвердило факт задержания артистки.

В ночь на 16 июня сообщалось, что актриса была задержана вместе с мужем Андреем Гацунаевым. Задержанных отправили на медосвидетельствование, а обнаруженное вещество проверят эксперты.

Кристина Бабушкина в 2002 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова) и была принята в труппу Московского художественного театра им. А.П. Чехова. Среди серьезных ролей в театре — Василиса в горьковском «На дне», Татьяна в «Мещанах», Дженни в «Трехгрошовой опере» Брехта и другие.