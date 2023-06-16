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16 июня 2023, новость

Муцениеце и Робак вернутся к своим ролям в «Честном разводе 3»

Картина выйдет в прокат в конце 2024 года
Александр Робак и Агата Муцениеце

Агата Муцениеце и Александр Робак порадуют поклонников новой частью комедии «Честный развод». Известно, что актеры приступили к съемкам третьего фильма франшизы. Сценарий, как и для предыдущих двух частей, написал Константин Трофимов.

Режиссер-постановщик Олег Асадулин уступил свое место Евгению Корчагину, режиссеру комедий «Война семей» и «Просто Михалыч».

Подробности сюжета третьей части создатели картины пока не раскрывают. Известно лишь, что фильм выйдет в прокат в конце 2024 года.

Напомним, в первой части, вышедшей в прокат в 2021 году, главный герой Гена (Александр Робак) переживает кризис среднего возраста, у него также начинаются проблемы в работе и семейных отношениях. Гена решает изменить свою жизнь и заняться тем, что ему раньше очень нравилось, — юмором. В трансформации герою поможет молодая девушка и новая возлюбленная Милана (Агата Муцениеце).

В продолжении комедии Гена становится успешным стендапером, а Милана — его женой и агентом. Однако однажды герой проснулся и понял, что его возлюбленная сбежала, не оставив даже записки. Гена был вынужден понять, что он мог сделать не так. «Честный развод 2» вышел на экраны в ноябре 2022 года.

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