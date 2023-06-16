Нашумевший сериал «Кумир» могут не продлить из-за The Weeknd

Кадр из сериала «Кумир»

Сериал «Кумир» может не получить продолжение. Об этом сообщает Page Six.

Согласно информации издания, в настоящий момент принято решение не снимать продолжение проекта. Причиной стала негативная реакция на обилие откровенных сцен в сериале. Также утверждается, что исполнитель главной роли и соавтор проекта Эйбел Тесфайе (The Weeknd) «вел себя эгоистично» на съемочной площадке.

Представители стримингового сервиса HBO заявили, что не были шокированы откровенными сценами. «Это шоу Сэма Левинсона, и вы знаете, что получаете с шоу Сэма Левинсона», — отметил источник, ссылаясь на другой сериал Левинсона — «Эйфорию».