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16 июня 2023, новость

Нашумевший сериал «Кумир» могут не продлить из-за The Weeknd

Утверждается, что исполнитель главной роли и соавтор проекта «вел себя эгоистично» на площадке
Кадр из сериала «Кумир»

Сериал «Кумир» может не получить продолжение. Об этом сообщает Page Six.

Согласно информации издания, в настоящий момент принято решение не снимать продолжение проекта. Причиной стала негативная реакция на обилие откровенных сцен в сериале. Также утверждается, что исполнитель главной роли и соавтор проекта Эйбел Тесфайе (The Weeknd) «вел себя эгоистично» на съемочной площадке.

Представители стримингового сервиса HBO заявили, что не были шокированы откровенными сценами. «Это шоу Сэма Левинсона, и вы знаете, что получаете с шоу Сэма Левинсона», — отметил источник, ссылаясь на другой сериал Левинсона — «Эйфорию».

Ранее исполнившая в «Кумире» главную женскую роль дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп ответила на критику сериала.

Напомним, после премьеры драматического сериала на Каннском кинофестивале кинокритики поставили «Кумиру» всего 9 баллов из 100 на агрегаторе кинорейтинга Rotten Tomatoes. На Metacritic же лента получила всего 27 баллов из 100. Рецензенты указали, что сериал, по их мнению, содержит в себе массу «переработанных идей». Многие при этом отметили, что сериал им больше напоминает смесь из пыток и порно, чем художественное произведение.

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