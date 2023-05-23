Дочь Деппа появилась на красной дорожке Каннского фестиваля

67-й Каннский фестиваль продолжает собирать на Лазурном берегу самых ярких звезд, причем не только кино, но и шоу-бизнеса.
На красной дорожке премьеры сериала «Кумир» появились режиссер Сэм Левинсон, актриса и дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп, рэпер The Weeknd, участница популярной корейской группы Blackpink Дженни Ким, актер Хари Неф и другие снявшиеся в проекте знаменитости.
По сюжету сериала «Кумир», известная
Гостями вечера стали Леони Ханне, Стелла Максвелл, Джулия Фокс, прославившаяся отношениями с рэпером Канье Уэстом, и многие другие именитые гости.
Напомним, торжественная церемония открытия 76-го Каннского кинофестиваля состоялась 16 мая. В конкурсе Каннского кинофестиваля в 2023 году участие принимает 21 лента из разных стран. Председателем жюри стал шведский режиссер Рубен Эстлунд. Смотр продлится до 27 мая.