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23 мая 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Дочь Деппа появилась на красной дорожке Каннского фестиваля

Лили-Роуз Депп вместе с коллегами по сериалу «Кумир» появилась на красной дорожке премьеры: смотрите фоторепортаж Kino Mail.ru
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67-й Каннский фестиваль продолжает собирать на Лазурном берегу самых ярких звезд, причем не только кино, но и шоу-бизнеса.

На красной дорожке премьеры сериала «Кумир» появились режиссер Сэм Левинсон, актриса и дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп, рэпер The Weeknd, участница популярной корейской группы Blackpink Дженни Ким, актер Хари Неф и другие снявшиеся в проекте знаменитости.

По сюжету сериала «Кумир», известная поп-певица заводит роман с лидером тайного культа, владеющим клубом в Лос-Анджелесе.

Гостями вечера стали Леони Ханне, Стелла Максвелл, Джулия Фокс, прославившаяся отношениями с рэпером Канье Уэстом, и многие другие именитые гости.

Напомним, торжественная церемония открытия 76-го Каннского кинофестиваля состоялась 16 мая. В конкурсе Каннского кинофестиваля в 2023 году участие принимает 21 лента из разных стран. Председателем жюри стал шведский режиссер Рубен Эстлунд. Смотр продлится до 27 мая.

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