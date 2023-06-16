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16 июня 2023, новость

В «Ленкоме» прокомментировали уход Марии Мироновой из театра

Марк Варшавер отметил, что понимает решение актрисы
Мария Миронова | Источник: PersonaStars

Директор «Ленкома» Марк Варшавер отреагировал на новость об уходе актрисы Марии Мироновой из театра. Его слова цитирует StarHit.

«Она уникальная! Она знает мое отношение к ней. Мы очень уважаем ее и очень сожалеем, что она уходит из штата. Мария Миронова остается работать на разовых ролях», — поделился Варшавер. Директор театра заявил, что готов предоставить Мироновой роли в «Ленкоме», если она выразит желание вернуться.

Театральный деятель отметил, что понимает причины ухода актрисы. «Она молодая мама. У нее мало времени на работу в театре. При этом у Марии есть роль — она играет в спектакле "Шут Балакирев" но ей нужно свободное время для съемок, фондов», — объяснил Варшавер.

Накануне Мария Миронова высказалась о своем «увольнении» из театра «Ленком». Она публично прокомментировала слухи, которые появились после заявлений ее коллеги Станислава Садальского. «Никакого конфликта с родным театром у меня нет. Для меня это техническая ситуация, связанная с большим количеством съемок и выпуском моего независимого продюсерского спектакля. К сожалению, в силу занятости и маленького ребенка не смогу принимать участие в новых постановках», — заявила она.

В настоящее время Мария Миронова занята в работе над рядом проектов, в том числе она снимается в сиквеле комедии Клима Шипенко «Холоп».

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