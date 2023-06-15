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15 июня 2023, новость

Холланд рассказал о чате «людей-пауков» с Магуайром и Гарфилдом

По словам актера, исполнители роли супергероя периодически списываются друг с другом
Том Холланд в роли Человека-паука

Британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука в фильмах Кинематографической вселенной Marvel, рассказал, что по-прежнему состоит в общем чате с двумя другими исполнителями этой роли: Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом. Об этом артист сообщил в большом интервью The Hollywood Reporter.

По словам Холланда, который впервые упоминал этот чат в 2021 году в беседе с BBC Radio 1, актеры периодически списываются и справляются, как у кого дела.

«[Чат] называется "Спайдер-пацаны"», — добавил звезда фильмов Marvel и в доказательство продемонстрировал его на экране своего телефона журналисту The Hollywood Reporter Сету Абрамовичу.

Также актер рассказал о последней теме, которая обсуждалась в этой группе: Холланд попросил Магуайра и Гарфилда подписать постер для благотворительного аукциона, и те были «рады услужить».

Том Холланд дебютировал в образе Человека-паука в фильме 2016 года «Первый мститель: Противостояние», после чего появился еще в пяти картинах киновселенной Marvel (в том числе трех сольных лентах), а также в сцене после титров «Венома 2». Тоби Магуайр играл Человека-паука в трех фильмах режиссера Сэма Рэйми, выходивших в 2002–2007 годах. Эндрю Гарфилд изображал этого супергероя в дилогии 2012–2014 годов «Новый Человек-паук». В 2021 году все трое вернулись к роли Спайдермена в фильме «Человек-паук: Нет пути домой».

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