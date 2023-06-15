Сыгравший в «Барби» Кена актер назвал коллег по фильму лузерами

Кадр из фильма «Барби»

Сыгравший в «Барби» Кена актер Кингсли Бен-Адир назвал своих коллег по фильму абсолютными лузерами, сообщает Variety.

Делясь воспоминаниями о съемках в фильме, Бен-Адир рассказал, как воспринял себя и других актеров-мужчин фильма после примерки костюма Кена.

«Мы все выглядели абсолютным лузерами. Конечно, я это говорю в хорошем смысле. Просто было неожиданно увидеть Райана Гослинга и других актеров в кричаще-розовых нарядах. Это же касается и меня самого. Но все равно съемки в "Барби" были настоящим удовольствием», — поделился Бен-Адир.

Актер также высоко оценил дружелюбную атмосферу на площадке и то, как артисты помогали друг другу в работе.

«Я слышал много хорошего и про Райана, и про Марго. Но все равно не ожидал, что они окажутся настолько прекрасными людьми», — подытожил он.

В мировой прокат «Барби» выйдет 21 июля 2023 года. Режиссером ленты стала Грета Гервиг, которая вместе с Ноа Баумбаком также написала сценарий.