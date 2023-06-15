Наверх
15 июня 2023, новость

Сыгравший в «Барби» Кена актер назвал коллег по фильму лузерами

Кингсли Бен-Адир назвал Райана Гослинга и Марго Робби «прекрасными людьми»
Кадр из фильма «Барби»

Сыгравший в «Барби» Кена актер Кингсли Бен-Адир назвал своих коллег по фильму абсолютными лузерами, сообщает Variety.

Делясь воспоминаниями о съемках в фильме, Бен-Адир рассказал, как воспринял себя и других актеров-мужчин фильма после примерки костюма Кена.

«Мы все выглядели абсолютным лузерами. Конечно, я это говорю в хорошем смысле. Просто было неожиданно увидеть Райана Гослинга и других актеров в кричаще-розовых нарядах. Это же касается и меня самого. Но все равно съемки в "Барби" были настоящим удовольствием», — поделился Бен-Адир.

Актер также высоко оценил дружелюбную атмосферу на площадке и то, как артисты помогали друг другу в работе.

«Я слышал много хорошего и про Райана, и про Марго. Но все равно не ожидал, что они окажутся настолько прекрасными людьми», — подытожил он.

В мировой прокат «Барби» выйдет 21 июля 2023 года. Режиссером ленты стала Грета Гервиг, которая вместе с Ноа Баумбаком также написала сценарий.

Главные роли в проекте сыграли Марго Робби и Райан Гослинг. По сюжету, Барби изгоняют из Барбилэнда, и она вместе с Кеном отправляется в реальный мир.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Кингсли Бен-Адир
Kingsley Ben-Adir
Барби
Марго Робби
Margot Robbie
Райан Гослинг
Ryan Gosling
Ноа Баумбак
Noah Baumbach
Грета Гервиг
Greta Gerwig
Сыгравший Элвиса Пресли актер рассказал, как толстел для роли
Райана Гослинга раскритиковали за трюк на мосту в Австралии
Марго Робби рассказала о поцелуе с Брэдом Питтом на съемках
Марго Робби назвала свою самую значимую роль в кино
Спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби отменили
Новый фильм с Кристианом Бэйлом и Марго Робби провалился в прокате
Марго Робби рассказала о подавленности во время съемок фильма про Барби
Марго Робби и Брэд Питт появились в трейлере фильма «Вавилон»
Райан Гослинг удивился реакции фанатов на его фото в образе Кена
Названа самая высокооплачиваемая актриса в Голливуде
Райан Гослинг назвал роль Кена «мечтой всей жизни»
Опубликовано первое фото Райана Гослинга в образе Кена
Ева Мендес назвала условия своего возвращения в кино
Названа дата выхода «Барби» с Марго Робби
Звезда «Дэдпула» пожаловался на сходство с Аффлеком и Гослингом
Стало известно, кто сыграет Кена в фильме о Барби с Марго Робби
Звезда «Отряда самоубийц» снимется в новом фильме Уэса Андерсона
От Убивашки до Наташи: самые крутые супергероини в кино
Зеллвегер, Хайек, Кидман: звезды на премии «Золотой глобус 2021»
Неузнаваемые Марго Робби и Кристиан Бэйл снова снимаются вместе
Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года
Райану Гослингу — 40: роли, которыми он влюбляет в себя
Платье Найтли и авто Питта: в США пустят с молотка кинореквизит
Марго Робби заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
Новые трейлеры
Дыхание
Трейлер №2
Паутина
Трейлер (англ.)
Нимона
Трейлер (англ.)
Сквозь время
Трейлер №2
Кино про бандитов
Трейлер
Элио
Трейлер (англ.)
Схватка с дьяволом
Дублированный трейлер
Спецоперация: Львица
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь