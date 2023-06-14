Лопез поддержала мужа на премьере фильма «Флэш»

Дженнифер Лопез и Бен Аффлек посетили премьеру фильма « Флэш », которая прошла в TCL Chinese Theatre в Лос-Анджелесе. Супруги выглядели счастливыми и, позируя фотографам, не скрывали чувств.

50-летний Аффлек сыграл в картине одну из главных ролей, Бэтмена. Любопытно, что в фильме появится еще один Бэтмен — в исполнении Майкла Китона. По сюжету фильма, Барри Аллен (Флэш) хочет использовать свои силы, чтобы изменить временную шкалу и спасти мать, убитую много лет назад, однако это меняет ситуацию к худшему.