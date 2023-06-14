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14 июня 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Лопез поддержала мужа на премьере фильма «Флэш»

Звездная пара позировала на красной дорожке в Лос-Анджелесе
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Дженнифер Лопез и Бен Аффлек посетили премьеру фильма «Флэш», которая прошла в TCL Chinese Theatre в Лос-Анджелесе. Супруги выглядели счастливыми и, позируя фотографам, не скрывали чувств.

50-летний Аффлек сыграл в картине одну из главных ролей, Бэтмена. Любопытно, что в фильме появится еще один Бэтмен — в исполнении Майкла КитонаПо сюжету фильма, Барри Аллен (Флэш) хочет использовать свои силы, чтобы изменить временную шкалу и спасти мать, убитую много лет назад, однако это меняет ситуацию к худшему.  

Главную роль в фильме исполнил Эзра Миллер (несмотря на скандальные выходки актера, в Warner Bros. не стали отменять выход картины с его участием). Режиссером выступил Андрес Мускетти.

В широкий прокат «Флэш» вышел 14 июня. 

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