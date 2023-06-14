Нагиев и Пореченков появились в трейлере нового сериала

По сюжету, Гавр (Пореченков), глава ОПГ в провинциальном городе, выходит на свободу после 12 лет заключения. Находясь в тюрьме, он понял, что его жизнь очень насыщенная и заслуживает киноэкранизации. Вместе с друзьями, тоже бывшими бандитами, он решает осуществить свою идею. Но, поскольку в кинопроизводстве герои новички, они предпочитают действовать проверенными методами и берут в заложники актера (Нагиев), который должен был помочь им в создании фильма.