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14 июня 2023, новость

Нагиев и Пореченков появились в трейлере нового сериала

Опубликован первый проморолик криминальной комедии «Кино про бандитов»

В преддверии премьеры нового сериала «Кино про бандитов» опубликован первый трейлер, в котором появились исполнители главных ролей Дмитрий Нагиев и Михаил Пореченков.

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По сюжету, Гавр (Пореченков), глава ОПГ в провинциальном городе, выходит на свободу после 12 лет заключения. Находясь в тюрьме, он понял, что его жизнь очень насыщенная и заслуживает киноэкранизации. Вместе с друзьями, тоже бывшими бандитами, он решает осуществить свою идею. Но, поскольку в кинопроизводстве герои новички, они предпочитают действовать проверенными методами и берут в заложники актера (Нагиев), который должен был помочь им в создании фильма.

В трейлере, помимо Пореченкова и Нагиева, показали также Наталью Бочкареву (звезда ситкома «Счастливы вместе» играет даму сердца Гавра), Станислава Дужникова (в роли друга-таксиста главного героя), Михаила Евланова, Анну Банщикову, Сергея Астахова и других.

Премьера «Кино про бандитов» состоится в июне в онлайн-кинотеатре Premier.

Нагиев и Пореченков снимаются в «Кино про бандитов»: первые кадры
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