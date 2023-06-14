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14 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Эмбер Херд выплатила Джонни Деппу миллион долларов компенсации

По словам юристов Деппа, победа в суде была для него делом чести, а не способом получения денег
Эмбер Херд и Джонни Депп | Источник: Rex / Fotodom.ru

Американская актриса Эмбер Херд через полгода после развода выплатила своему бывшему мужу, артисту Джонни Деппу один миллион долларов в качестве компенсации. Об этом пишет портал News.

Юристы звезды киносаги «Пираты Карибского моря» подчеркнули, что для Деппа победа в суде была делом чести, а не «способом получить как можно больше денег от бывшей супруги». Сам 60-летний актер заявил, что направит эти деньги на благотворительность.

Известно, что суд присяжных, который признал Херд виновной в клевете на экс-супруга, изначально назначил выплату в размере восьми миллионов долларов. Однако затем стороны урегулировали этот вопрос, сократив объем компенсации.

Ранее сообщалось, что Эмбер Херд представит первый фильм после судебного разбирательства с Джонни Деппом. Триллер режиссера Конора Эллина под названием «В огне» будет показан на 69-м кинофестивале в Таормине. В картине Херд исполнила главную роль.

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