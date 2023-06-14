Эмбер Херд выплатила Джонни Деппу миллион долларов компенсации

Эмбер Херд и Джонни Депп | Источник: Rex / Fotodom.ru

Американская актриса Эмбер Херд через полгода после развода выплатила своему бывшему мужу, артисту Джонни Деппу один миллион долларов в качестве компенсации. Об этом пишет портал News.

Юристы звезды киносаги «Пираты Карибского моря» подчеркнули, что для Деппа победа в суде была делом чести, а не «способом получить как можно больше денег от бывшей супруги». Сам 60-летний актер заявил, что направит эти деньги на благотворительность.

Известно, что суд присяжных, который признал Херд виновной в клевете на экс-супруга, изначально назначил выплату в размере восьми миллионов долларов. Однако затем стороны урегулировали этот вопрос, сократив объем компенсации.