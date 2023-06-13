Эмбер Херд впервые появится на публике после суда с Джонни Деппом

Эмбер Херд сыграла главную роль в триллере «В огне» режиссера Конора Эллина. Премьера фильма состоится 23 июня на 69-м кинофестивале в Таормине. Звезда появится на красной ковровой дорожке, а компанию ей составят режиссер картины и коллега Эдуардо Норьега.
37-летняя актриса сыграла роль психиатра, которая приезжает из США на богатую ферму в Колумбии. Ей предстоит обследовать психически неуравновешенного ребенка.
Действие происходит в 1899 году, когда психиатрия не была до конца изучена и многие относились к ней скептически. Жители фермы считают, что ребенок одержим дьяволом, а героиня Херд намерена вылечить его, используя психоанализ.
Участие в этом проекте стало одним из первых в карьере Эмбер Херд после скандального судебного дела с бывшим мужем Джонни Деппом, которого она обвиняла в домашнем насилии. После того, как летом 2022 года 60-летнего актера оправдали, звезда фильма «Сумасшедшая езда» подвергалась травле и лишилась многих контрактов. Несмотря на это, она не собирается оставлять карьеру и намерена продолжить сниматься в кино.