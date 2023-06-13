Эмбер Херд впервые появится на публике после суда с Джонни Деппом

Эмбер Херд | Источник: Legion-Media.ru

Эмбер Херд сыграла главную роль в триллере «В огне» режиссера Конора Эллина. Премьера фильма состоится 23 июня на 69-м кинофестивале в Таормине. Звезда появится на красной ковровой дорожке, а компанию ей составят режиссер картины и коллега Эдуардо Норьега.

37-летняя актриса сыграла роль психиатра, которая приезжает из США на богатую ферму в Колумбии. Ей предстоит обследовать психически неуравновешенного ребенка.

Действие происходит в 1899 году, когда психиатрия не была до конца изучена и многие относились к ней скептически. Жители фермы считают, что ребенок одержим дьяволом, а героиня Херд намерена вылечить его, используя психоанализ.