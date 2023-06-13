Юлия Высоцкая станет гостьей кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой

Кадр из шоу «Вкусно с Ляйсан»

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая приняла предложение стать гостьей кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой. Об этом супруга Павла Воли сообщила в своем онлайн-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

Во время выпуска программы с Юлианной Карауловой Утяшева рассказала, что ей удалось добиться от представителей Высоцкой ответа об участии звезды в программе. «Я позвала ее, у меня даже есть подтверждение. Мы ее звали со всей любовью и нежностью. Потом начался этот мейнстрим. Кинула в Telegram-канале клич, мол, отзовитесь кто-нибудь из представителей Юлии Высоцкой. И ответили! В сентябре, сказали, будет», — объяснила знаменитость.

Под мейнстримом Утяшева имеет в виду волну мемов с Высоцкой — некоторое время назад в социальных сетях завирусились отрывки авторского кулинарного шоу телеведущей «Едим дома», которое выходит на телеканале НТВ с 2003 года. Наиболее популярными стали архивные выпуски, в которых у Высоцкой растеклись сырники по сковородке и сгорели шашлыки на мангале.