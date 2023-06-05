Ивлев призвал не винить Высоцкую в кулинарных провалах

Юлия Высоцкая в шоу «Едим дома»

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев прокомментировал мемы с участием Юлии Высоцкой в сети. Свое мнение он высказал в эфире «Шоу Воли» на ТНТ.

Ивлев заявил, что кулинарные провалы на программе «Едим дома» — это не вина Высоцкой. Он призвал не судить телеведущую строго, поскольку она не профессиональный повар. «Я бы на самом деле не на нее набрасывался, а на шеф-редактора ее. Не на нее — она вообще не в теме, как готовить», — отметил шеф-повар.

Некоторое время назад в социальных сетях завирусились отрывки авторского кулинарного шоу Юлии Высоцкой «Едим дома», которое выходит на телеканале НТВ с 2003 года. Наиболее популярными стали архивные выпуски, в которых у телеведущей растеклись сырники по сковородке и сгорели шашлыки на мангале.