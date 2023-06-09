Ханде Эрчел впервые вышла в свет с новым возлюбленным

Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи | Источник: Legion-Media.ru

На благотворительном вечере amfAR в рамках 76-го Каннского кинофестиваля Ханде Эрчел впервые появилась в компании Хакана Сабанджи, роман с которым ей приписывают СМИ. Совместным светским выходом 29-летняя актриса подтвердила, что встречается с турецким миллиардером.

Первые новости о романе звезды сериала «Постучись в мою дверь» и Хакана Сабанджи появились в конце 2022 года. Позже турецкие инсайдеры сообщили, что пара вместе встретила Новый год.

Несмотря на то, что Ханде Эрчел видели вместе с новым возлюбленным в Копенгагене, где они отдыхали, она не спешила рассказывать поклонникам о романе. Звезда турецкого кино до сих пор не выкладывает в соцсетях совместные фото с Хаканом Сабанджи.

Турецкие СМИ также сообщали, что отношения с актрисой не поддерживают родители миллиардера. По слухам, Арзу и Омер Сабанджи против этого романа, так как считают, что Ханде Эрчел интересуется только их состоянием.