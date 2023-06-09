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9 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Ханде Эрчел впервые вышла в свет с новым возлюбленным

Звезда турецких сериалов перестала скрывать роман с миллиардером
Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи | Источник: Legion-Media.ru

На благотворительном вечере amfAR в рамках 76-го Каннского кинофестиваля Ханде Эрчел впервые появилась в компании Хакана Сабанджи, роман с которым ей приписывают СМИ. Совместным светским выходом 29-летняя актриса подтвердила, что встречается с турецким миллиардером.

Первые новости о романе звезды сериала «Постучись в мою дверь» и Хакана Сабанджи появились в конце 2022 года. Позже турецкие инсайдеры сообщили, что пара вместе встретила Новый год.

Несмотря на то, что Ханде Эрчел видели вместе с новым возлюбленным в Копенгагене, где они отдыхали, она не спешила рассказывать поклонникам о романе. Звезда турецкого кино до сих пор не выкладывает в соцсетях совместные фото с Хаканом Сабанджи.

Турецкие СМИ также сообщали, что отношения с актрисой не поддерживают родители миллиардера. По слухам, Арзу и Омер Сабанджи против этого романа, так как считают, что Ханде Эрчел интересуется только их состоянием.

Ханде Эрчел знакома зрителям по таким сериалам, как «Любовь не понимает слов», «Черная жемчужина», «Дочери Гюнеш» и другим. Однако наибольшую популярность ей принесла ставшая настоящим телехитом романтическая комедия «Постучись в мою дверь», рассказывающая об эксцентричной флористке Эде и строгом архитекторе Серкане, вынужденно изображающих пару.

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