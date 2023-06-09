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9 июня 2023, новость

88-летнего режиссера Глеба Панфилова выписали из больницы

В состоянии кинематографиста наметилась положительная динамика, и он переведен на реабилитацию
Глеб Панфилов | Источник: Legion-Media.ru

88-летнего народного артиста РСФСР и режиссера Глеба Панфилова выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Кинематографист был переведен на реабилитацию после того, как в его состоянии наметилась положительная динамика. Ранее сообщалось, что Глеба Панфилова сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

11 мая появилась информация, что режиссера доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом, после чего врачи приняли решение перевести народного артиста РСФСР в столичное медучреждение.

Глеб Панфилов выступил режиссером и автором сценариев фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и других. Является лауреатом Международного кинофестиваля в Локарно, Венецианского и Московского международного кинофестивалей, обладатель премии «Ника» и «Золотой орел». Был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая умерла в начале 2023 года.

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