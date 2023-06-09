88-летнего режиссера Глеба Панфилова выписали из больницы

Глеб Панфилов | Источник: Legion-Media.ru

88-летнего народного артиста РСФСР и режиссера Глеба Панфилова выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Кинематографист был переведен на реабилитацию после того, как в его состоянии наметилась положительная динамика. Ранее сообщалось, что Глеба Панфилова сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.