Экс-напарница Давы по «Танцам со звездами» рассказала о ревности Бузовой

Давид Манукян и Дарья Палей

Бывшая напарница блогера Давы на шоу «Танцы со звездами» рассказала о ревности певицы Ольги Бузовой. По словам танцовщицы Дарьи Палей, телеведущая настраивала их общих знакомых против нее. Об этом пишет портал PROZvezd.

Артистка призналась, что изначально радовалась тому, что ей предстоит выступать в паре с Давой. Блогер в тот момент состоял в отношениях с Бузовой, а у Палей уже тогда был муж, танцор Алексей Сильде. Поэтому Палей предположила, что поводов для беспочвенных слухов о романе не будет. Однако, по словам Палей, после старта проекта звезда стала открыто проявлять свою ревность и настраивать общих знакомых против нее.

«Как только начался проект, честно, не знаю, что у них произошло, они расстались. Ну и понятно, что все полилось на меня. Много негатива от Оли. Она настраивала разных звезд, знакомых, которые были общими с ней и Давой, против меня», — вспомнила танцовщица.

Вместе с этим Палей подчеркнула, что никогда не состояла в отношениях с партнерами по танцам, так как после изнурительных тренировок думать о романтике сил у спортсменов не остается.