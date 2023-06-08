Киноляп или задумка? Зрители спорят из-за ковра в фильме «Москва слезам не верит»

В знаменитой картине «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова один и тот же ковер появляется дважды. Недавно телезрители обратили внимание на эту деталь и начали спорить.
В первый раз ковер появляется в сцене, где Катерина, героиня Веры Алентовой, находится в гостях у своего возлюбленного Володи (Олег Табаков). В кадре актриса появляется на фоне того самого ковра, висящего на стене, как и было принято в советские времена, когда снимался фильм.
Затем ковер неожиданно становится пледом, которым Катерину укрывает Гоша (Алексей Баталов) на пикнике.
Некоторые зрители считают, что появление ковра в двух сценах можно считать авторской задумкой, но что именно Владимир Меньшов хотел этим сказать, они не поняли. Однако есть среди поклонников фильма и те, кто не видит ничего особенного в том, что ковер неожиданно превращается в плед.
«В Советском Союзе много было похожих и одинаковых вещей. А в этом фильме может и не ляп совсем, а задумка режиссера - подчеркнуть ту советскую действительность», — считают зрители.
Фильм «Москва слезам не верит» вышел в прокат в 1979 году, а спустя два года получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».