Киноляп или задумка? Зрители спорят из-за ковра в фильме «Москва слезам не верит»

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

В знаменитой картине «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова один и тот же ковер появляется дважды. Недавно телезрители обратили внимание на эту деталь и начали спорить.

В первый раз ковер появляется в сцене, где Катерина, героиня Веры Алентовой, находится в гостях у своего возлюбленного Володи (Олег Табаков). В кадре актриса появляется на фоне того самого ковра, висящего на стене, как и было принято в советские времена, когда снимался фильм.

Затем ковер неожиданно становится пледом, которым Катерину укрывает Гоша (Алексей Баталов) на пикнике.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Некоторые зрители считают, что появление ковра в двух сценах можно считать авторской задумкой, но что именно Владимир Меньшов хотел этим сказать, они не поняли. Однако есть среди поклонников фильма и те, кто не видит ничего особенного в том, что ковер неожиданно превращается в плед.

«В Советском Союзе много было похожих и одинаковых вещей. А в этом фильме может и не ляп совсем, а задумка режиссера - подчеркнуть ту советскую действительность», — считают зрители.