«Иванушки International» раскрыли секрет успешной карьеры

Участники группы «Иванушки International» раскрыли секрет своего успеха. Их слова цитирует издание «Известия».

По мнению музыкантов, немаловажную роль в деятельности коллектива сыграла любовь поклонников. «Мы очень рады, что классический поп-коллектив из 1990-х так долго существует. И не в последнюю очередь благодаря любви публики и прекрасным песням, которые для нас написали Игорь Матвиенко, Александр Шаганов, Михаил Андреев, Константин Арсенев», — поделились «Иванушки».

Однако одной из основных составляющих успеха артисты считают разнообразие репертуара. «Наш секрет еще и в том, что мы всегда ищем что-то новое в творчестве», — отметили участники группы.