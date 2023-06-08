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8 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

«Иванушки International» раскрыли секрет успешной карьеры

Участники популярной в 90-х группы назвали причину долгой жизни коллектива
«Иванушки International» | Источник: PersonaStars

Участники группы «Иванушки International» раскрыли секрет своего успеха. Их слова цитирует издание «Известия».

По мнению музыкантов, немаловажную роль в деятельности коллектива сыграла любовь поклонников. «Мы очень рады, что классический поп-коллектив из 1990-х так долго существует. И не в последнюю очередь благодаря любви публики и прекрасным песням, которые для нас написали Игорь Матвиенко, Александр Шаганов, Михаил Андреев, Константин Арсенев», — поделились «Иванушки».

Однако одной из основных составляющих успеха артисты считают разнообразие репертуара. «Наш секрет еще и в том, что мы всегда ищем что-то новое в творчестве», — отметили участники группы.

В 2024 году выйдет фильм «Тур с Иванушками» в формате роуд-муви. В музыкальной комедии появятся Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Роман Курцын и Анна Пескова. В съемках также примут участие и солисты группы «Иванушки International» — Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.

По сюжету роуд-муви три подруги, в детстве фанатевшие по «Иванушкам International», отправляются за кумирами в тур по югу России, чтобы осуществить свою давнюю мечту, а заодно и убежать от проблем в привычной жизни.

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