Осознав, что их жизнь состоит из череды скучных будней, три подруги решают совершить хотя бы один безумный поступок и срываются на юг России, где проходит тур «Иванушек International» — их любимой группы детства. Надеясь развеяться и хоть раз пожить ради себя, а не кого-то другого, героини отправляются навстречу приключениям. Правда, полной эйфории от сбывшейся мечты мешает 15-летняя Юлька — дочь одной из подруг, которая увязалась за ними в путешествие.

«Тур с Иванушками» (2024) — музыкальная комедия с Агатой Муцениеце, Ольгой Сухаревой и Анной Песковой с ностальгическими хитами знаменитого бойз-бенда. Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко появляются в фильме в роли самих себя.