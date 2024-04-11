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Тур с Иванушками

Тур с Иванушками (2024)

20241 ч. 30 мин.комедиямузыкальный

Сюжет фильма «Тур с Иванушками»

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Осознав, что их жизнь состоит из череды скучных будней, три подруги решают совершить хотя бы один безумный поступок и срываются на юг России, где проходит тур «Иванушек International» — их любимой группы детства. Надеясь развеяться и хоть раз пожить ради себя, а не кого-то другого, героини отправляются навстречу приключениям. Правда, полной эйфории от сбывшейся мечты мешает 15-летняя Юлька — дочь одной из подруг, которая увязалась за ними в путешествие.

«Тур с Иванушками» (2024) — музыкальная комедия с Агатой Муцениеце, Ольгой Сухаревой и Анной Песковой с ностальгическими хитами знаменитого бойз-бенда. Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко появляются в фильме в роли самих себя.

Режиссер

Марк Горобец

В ролях

Агата Муцениеце, Ольга Сухарева, Анна Пескова, Роман Маякин, Роман Курцын, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Туриченко, Александрина Олексюк, Андрей Рожков, Валентина Мазунина, Татьяна Догилева, Петр Натаров, Полина Гухман

Страна

Россия
Возрастные ограничения
12 +
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Трейлер

Кадры

37
Кадр из Тур с Иванушками
Кадр из Тур с Иванушками
Кадр из Тур с Иванушками
Кадр из Тур с Иванушками
Кадр из Тур с Иванушками
37
фотографий
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