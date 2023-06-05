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5 июня 2023, новостьИстории про звезд

Алферова рассказала о последних совместных съемках с Абдуловым

Актеры продолжали работать вместе и после развода и даже снова сыграли мужа и жену
Ирина Алферова и Александр Абдулов | Источник: Legion-Media.ru

В рамках X Забайкальского международного кинофестиваля состоялся творческий вечер актрисы Ирины Алферовой. В беседе с журналистами она, среди прочего, рассказала об отношениях с бывшим мужем Александром Абдуловым, а также о последнем кинопроекте, в котором они оба принимали участие.

В 2007 году Ирина Ивановна и Александр Гавриилович снимались в сериале «Капкан», где снова играли супругов. Алферова призналась, что принять участие в съемках ее уговорил не бывший муж, а режиссеры Валерий Усков и Владимир Краснопольский, с которыми она ранее работала.

По сюжету персонажи артистов находятся в конфликте — кричат друг на друга, бьют посуду, ругаются. Исполнительница роли Констанции в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» отмечает, что в жизни между ней и Абдуловым никогда таких ссор не было, поэтому играть было непросто. 

«Вообще это все полная импровизация, мы в жизни никогда не ругались, тем более, в таком формате, — цитирует Алферову StarHit. — Роль Саши вообще странно написана: его персонаж все время убегает от жены, но при этом любит ее. Я все думала, как так. И решила, что надо кричать. От кричащей точно любой сбежит».

7.0
Капкан
2007/Россия16+драмакриминал
Моя оценка

Артистка также объяснила, почему развелась с Александром Гаврииловичем, с которым прожила в браке 17 лет. По словам Алферовой, она хотела, чтобы он любил ее одну, а актер «любил всех».

«Быть на вторых ролях, ждать, принимать и все прощать не собиралась, это удел других женщин. Мне надо жить и радоваться тому, что любят мои волосы, улыбку, полноту в конце концов. В отношениях надо отдаваться на все сто», – объяснила актриса. 

Исполнители главных ролей в фильме «С любимыми не расставайтесь» Александр Абдулов и Ирина Алферова поженились в 1976 году. Актер воспитывал дочь жены от первого брака, Ксению Алферову, как родную. В 1993 году одна из красивых пар отечественного кинематографа распалась.

Ирина Ивановна вскоре вышла замуж за актера Сергея Мартынова, а Александр Гавриилович женился на Юлии Мешиной, которая родила ему дочь Евгению. Народный артист ушел из жизни 3 января 2008 года после продолжительной болезни.

Самый обаятельный и привлекательный
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