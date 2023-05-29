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29 мая 2023, статьяЮбилеиОбзорыИстории про звезд

Самый обаятельный и привлекательный: 12 всеми любимых ролей Александра Абдулова

Главный секс-символ позднего советского кино, холодный и ироничный красавец, который никогда не боялся быть смешным, — вспоминаем любимые всеми роли Александра Абдулова, которому в 2023 году исполнилось бы 70 лет
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В музыкальном фильме-притче Марка Захарова «Обыкновенное чудо» Александр Абдулов сыграл прекрасного юношу и… медведя в человеческом облике — результат шутливой магии Волшебника в исполнении Олега Янковского.

Legion-Media.ru
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Александр Абдулов и Ирина Алферова, самая эффектная пара советского кино, в драме «С любимыми не расставайтесь» прошли через жгучую ревность и развод, но не перестали любить друг друга.

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Герой Абдулова, самодовольный любовник баронессы в исполнении Инны Чуриковой из легендарного фильма «Тот самый Мюнхгаузен», наряду с большинством ну никак не мог понять, для чего же может понадобиться 32 мая.

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В «Карнавале», великом советском фильме о поисках себя, Абдулов сыграл очередного идеального мужчину. Только, к печали героини Ирины Муравьевой, этот высокий и аристократичный москвич оказался ветреным и ненадежным.

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Скептически настроенный Ваня Пухов из новогодней сказки «Чародеи» оказался главным советским романтиком, ведь именно безграничная любовь к невесте Аленушке (Александра Яковлева) помогла ему спасти ее от коварного волшебства ревнивой директрисы НУИНУ.

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Невероятно обаятельный спутник Калиостро, ловелас и жуир по имени Жакоб из «Формулы любви» — далеко не главная, но моментально запомнившаяся всем и вошедшая в историю отечественного кино роль Абдулова.

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Модник, бабник и поклонник творчества Джанни Моранди, вновь не доставшийся героине Ирины Муравьевой, — в культовой комедии «Самая обаятельная и привлекательная».

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В приключенческом киносериале «Гардемарины, вперед!» Абдулов сыграл харизматичного Василия Лядащева, умного, циничного, временами жестокого, но все-таки доброго человека.

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Талантливый изобретатель, хитроумный мошенник, а для своих просто «Папа» — в фильме «Гений» Александр Абдулов идеально вписался в атмосферу криминальных 90-х.

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С ролью вальяжного мафиози по кличке Лавр Абдулов вошел в эпоху первых отечественных криминальных сериалов, и во многом благодаря его участию «Next. Следующий» приобрел такую популярность и любовь зрителей.

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Издевательскому Фаготу-Коровьеву из экранизации булгаковского романа «Мастер и Маргарита» 2005 года Адбулов добавил мудрости и глубины.

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Одна из последних ролей актера — жизнелюбивый Стива Облонский в «Анне Карениной» Сергея Соловьева — настоящий русский барин, утонченный гурман и пылкий ловелас.

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