Самый обаятельный и привлекательный: 12 всеми любимых ролей Александра Абдулова

В музыкальном фильме-притче Марка Захарова «Обыкновенное чудо» Александр Абдулов сыграл прекрасного юношу и… медведя в человеческом облике — результат шутливой магии Волшебника в исполнении Олега Янковского.
Александр Абдулов и Ирина Алферова, самая эффектная пара советского кино, в драме «С любимыми не расставайтесь» прошли через жгучую ревность и развод, но не перестали любить друг друга.
Герой Абдулова, самодовольный любовник баронессы в исполнении Инны Чуриковой из легендарного фильма «Тот самый Мюнхгаузен», наряду с большинством ну никак не мог понять, для чего же может понадобиться 32 мая.
В «Карнавале», великом советском фильме о поисках себя, Абдулов сыграл очередного идеального мужчину. Только, к печали героини Ирины Муравьевой, этот высокий и аристократичный москвич оказался ветреным и ненадежным.
Скептически настроенный Ваня Пухов из новогодней сказки «Чародеи» оказался главным советским романтиком, ведь именно безграничная любовь к невесте Аленушке (Александра Яковлева) помогла ему спасти ее от коварного волшебства ревнивой директрисы НУИНУ.
Невероятно обаятельный спутник Калиостро, ловелас и жуир по имени Жакоб из «Формулы любви» — далеко не главная, но моментально запомнившаяся всем и вошедшая в историю отечественного кино роль Абдулова.
Модник, бабник и поклонник творчества Джанни Моранди, вновь не доставшийся героине Ирины Муравьевой, — в культовой комедии «Самая обаятельная и привлекательная».
В приключенческом киносериале «Гардемарины, вперед!» Абдулов сыграл харизматичного Василия Лядащева, умного, циничного, временами жестокого, но все-таки доброго человека.
Талантливый изобретатель, хитроумный мошенник, а для своих просто «Папа» — в фильме «Гений» Александр Абдулов идеально вписался в атмосферу криминальных 90-х.
С ролью вальяжного мафиози по кличке Лавр Абдулов вошел в эпоху первых отечественных криминальных сериалов, и во многом благодаря его участию «Next. Следующий» приобрел такую популярность и любовь зрителей.
Издевательскому Фаготу-Коровьеву из экранизации булгаковского романа «Мастер и Маргарита» 2005 года Адбулов добавил мудрости и глубины.
Одна из последних ролей актера — жизнелюбивый Стива Облонский в «Анне Карениной» Сергея Соловьева — настоящий русский барин, утонченный гурман и пылкий ловелас.