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5 июня 2023, новость

По «Последнему богатырю» снимут сериал

Режиссером проекта станет снявший «Вампиров средней полосы» Антон Маслов
Кадр из фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы»

Режиссер Антон Маслов снимет сериал «Последний богатырь. Наследие», который станет прямым продолжением популярной трилогии фильмов. Об этом сообщила пресс-служба ВГТРК.

«Понятно, что мы живем в эпоху постмодернизма, но интерес “Последнего богатыря” в том, чтобы, опираясь на нашу культуру и сказочные миры, создать то, чего не было. Поэтому я очень рад, что у нас получается аутентичное волшебство — то, чем является русская сказка. У нас свой путь, и этот путь по клубку нужно найти и пройти. Это самое интересное», — высказался Маслов.

Ранее режиссер работал над такими проектами, как «Вампиры средней полосы», «Фитнес», «ИП Пирогова» и другие.

Съемки проекта начнутся летом 2023 года, а сюжет расскажет о событиях, которые произойдут только спустя 20 лет после концовки последнего фильма. Отмечается, что в апреле уже начались съемки другого проекта — фильма «Финист. Первый богатырь».

Первая часть трилогии «Последний богатырь» вышла на экраны 26 октября 2017 года, ее сиквел, «Последний богатырь: Корень зла», собрал более 2,1 млрд руб. в прокате, а триквел «Последний богатырь: Посланник Тьмы» — больше 2,2 млрд руб.

Ранее стало известно, что приквел «Последнего богатыря» выйдет 1 января 2024 года.

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