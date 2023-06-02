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2 июня 2023, новость

Звезда «Чудо-женщины» призналась в психологических проблемах

Актриса Галь Гадот рассказала о неуверенности в себе
Галь Гадот | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Галь Гадот призналась, что страдает от синдрома самозванца. Об этом пишет Daily Mail.

38-летняя актриса объяснила, что по-прежнему чувствует, что ей не место в Голливуде — у нее постоянное состояния беспокойства. «Я всегда думаю: "Надеюсь, всем понравится моя работа". Никогда не бывает момента, когда я думаю: "Им это понравится"», — отметила Гадот.

По словам артистки, она однажды общалась с Френсисом Фордом КопполойКрестный отец») и спросила его, каково быть «национальным достоянием». «Он ответил: "Знаешь, что? Меня всегда одолевают сомнения. Я всегда боюсь, что им это не понравится. Я просто следую зову своего сердца"», — вспоминает Гадот.

После этого актриса убедилась, что и у самых популярных людей в мире может присутствовать неуверенность и отрицание собственного успеха. По словам Гадот, ей стало спокойнее после разговора с Копполой.

Галь Гадот получила первую популярность благодаря участию в трех фильмах франшизы «Форсаж», а широко прославилась после выхода на экран картин «Чудо-женщина» и «Чудо-женщина: 1984».

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