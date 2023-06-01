В больнице рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова

Глеб Панфилов | Источник: PersonaStars

Режиссер Глеб Панфилов остается в реанимации после госпитализации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Состояние тяжелое», — уточнили в медицинском учреждении.

До этого директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказывал, что Панфилова могут перевести из института Склифосовского в реабилитационное учреждение на следующей неделе.