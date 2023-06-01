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1 июня 2023, новость

В больнице рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова

Режиссер был госпитализирован с инсультом в начале мая
Глеб Панфилов | Источник: PersonaStars

Режиссер Глеб Панфилов остается в реанимации после госпитализации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Состояние тяжелое», — уточнили в медицинском учреждении.

До этого директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказывал, что Панфилова могут перевести из института Склифосовского в реабилитационное учреждение на следующей неделе.

88-летний Панфилов был доставлен в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. По данным Варшавера, у режиссера развилась пневмония.

Глебу Панфилову 88 лет, он выступил режиссером и автором сценариев фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и других. Является лауреатом Международного кинофестиваля в Локарно, Венецианского и Московского международного кинофестивалей, обладатель премии «Ника» и «Золотой орел». Был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая умерла в начале 2023 года.

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