В больнице рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова

Режиссер Глеб Панфилов остается в реанимации после госпитализации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
«Состояние тяжелое», — уточнили в медицинском учреждении.
До этого директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказывал, что Панфилова могут перевести из института Склифосовского в реабилитационное учреждение на следующей неделе.
88-летний Панфилов был доставлен в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. По данным Варшавера, у режиссера развилась пневмония.
Глебу Панфилову 88 лет, он выступил режиссером и автором сценариев фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и других. Является лауреатом Международного кинофестиваля в Локарно, Венецианского и Московского международного кинофестивалей, обладатель премии «Ника» и «Золотой орел». Был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая умерла в начале 2023 года.